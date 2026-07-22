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BURSA 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2024/779 Esas

Davacı EVREN DİNÇGİL ile Davalı KANTİNUN KIRATICHAROENNUN arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasına ait dava dilekçesi tüm aramalara rağmen davalı Kantinun Kıratıcharoennun'un tespit edilen adreslerine tebliğ edilememiş, yapılan araştırmalarda da tebligata yarar adresi tespit edilememiş, dava dilekçesi davalıya ilanen tebliğ edilmiştir.

Adı geçen davanın tahkikat duruşmasının 03/11/2026 günü saat 11:30'da yapılacağı, davalı Kantinun Kıratıcharoennun'un belirli gün ve saatte duruşmaya gelmediği, gelip de davayı takip etmediği takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadığı takdirde duruşmaya yokluğunda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi hâlinde ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150. madde hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluğun hüküm verileceği ihtar ve tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02515096