Örnek No:55*

T.C.

İSTANBUL

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2026/38 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/38 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : İstanbul İl, Bayrampaşa İlçe , Topçular Mahalle , 420 Ada No, 950 Parsel No , 1/6 Arsa Payı/Payda , 83,76 m² Ana Taş. Yüz Ölçümü, Ana Taş. Nit. 6 Katlı Betonarme Apartman ve Arsası, 1.Normal Kat 3 Nolu Bağımsız Bölüm Nit. Daire Olan Taşınmazın Tamamı. Adresi : Yenidoğan Mah. Mohaç Sok. No:3, K:1 D:3 Bayrampaşa / İSTANBUL Kıymeti : 4.000.000,00 TL KDV Oranı : %1 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/09/2026 - 14:50 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 01/10/2026 - 14:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/10/2026 - 14:50 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 02/11/2026 - 14:50

2 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : İstanbul İl, Bayrampaşa İlçe , Topçular Mahalle , 420 Ada No, 950 Parsel No , 1/6 Arsa Payı/Payda , 83,76 m² Ana Taş. Yüz Ölçümü, Ana Taş. Nit. 6 Katlı Betonarme Apartman ve Arsası, 2.Normal Kat 4 Nolu Bağımsız Bölüm Nit. Daire Olan Taşınmazın Tamamı. Adresi : Yenidoğan Mah. Mohaç Sok. No:3, K:2 D:4 Bayrampaşa / İSTANBUL Kıymeti : 3.900.000,00 TL KDV Oranı : %1 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/09/2026 - 15:00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 02/10/2026 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/10/2026 - 15:00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 03/11/2026 - 15:00

3 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : İstanbul İl, Bayrampaşa İlçe , Topçular Mahalle , 420 Ada No, 950 Parsel No , 1/6 Arsa Payı/Payda , 83,76 m² Ana Taş. Yüz Ölçümü, Ana Taş. Nit. 6 Katlı Betonarme Apartman ve Arsası, 3.Normal Kat 5 Nolu Bağımsız Bölüm Nit. Daire Olan Taşınmazın Tamamı. Adresi : Yenidoğan Mah. Mohaç Sok. No:3, K:3 D:5 Bayrampaşa / İSTANBUL Kıymeti : 3.800.000,00 TL KDV Oranı : %1 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/09/2026 - 14:55 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 05/10/2026 - 14:55 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/10/2026 - 14:55 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 03/11/2026 - 14:55

4 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri :İstanbul İl, Bayrampaşa İlçe , Topçular Mahalle , 420 Ada No, 950 Parsel No , 1/6 Arsa Payı/Payda , 83,76 m² Ana Taş. Yüz Ölçümü, Ana Taş. Nit. 6 Katlı Betonarme Apartman ve Arsası, Zemin Kat 2 Nolu Bağımsız Bölüm Nit. Daire Olan Taşınmazın Tamamı. Adresi : Yenidoğan Mah. Mohaç Sok. No:3, K:Zemin D:2 Bayrampaşa / İSTANBUL Kıymeti : 3.500.000,00 TL KDV Oranı : %1 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/09/2026 - 14:55 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 06/10/2026 - 14:55 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/10/2026 - 14:55 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 04/11/2026 - 14:55

5 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : İstanbul İl, Bayrampaşa İlçe , Topçular Mahalle , 420 Ada No, 950 Parsel No , 1/6 Arsa Payı/Payda , 83,76 m² Ana Taş. Yüz Ölçümü, Ana Taş. Nit. 6 Katlı Betonarme Apartman ve Arsası, Bodrum Kat 1 Nolu Bağımsız Bölüm Nit. Daire Olan Taşınmazın Tamamı. Adresi : Yenidoğan Mah. Mohaç Sok. No:3, K:Bodrum D:1 Bayrampaşa / İSTANBUL Kıymeti : 3.400.000,00 TL KDV Oranı : %1 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/09/2026 - 15:00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 07/10/2026 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/10/2026 - 15:00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 05/11/2026 - 15:00

6 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : İstanbul İl, Bayrampaşa İlçe , Topçular Mahalle , 420 Ada No, 950 Parsel No , 1/6 Arsa Payı/Payda , 83,76 m² Ana Taş. Yüz Ölçümü, Ana Taş. Nit. 6 Katlı Betonarme Apartman ve Arsası, Çatı Kat 6 Nolu Bağımsız Bölüm Nit. Daire Olan Taşınmazın Tamamı. Adresi : Yenidoğan Mah. Mohaç Sok. No:3, K:Çatı D:6 Bayrampaşa / İSTANBUL Kıymeti : 3.400.000,00 TL KDV Oranı : %1 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/10/2026 - 14:50 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 08/10/2026 - 14:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/10/2026 - 14:50 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 06/11/2026 - 14:50

17/07/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02514608