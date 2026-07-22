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Giriş Tarihi: 23.07.2026 00:00

T.C. KIRIKKALE İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

T.C.

KIRIKKALE

İCRA DAİRESİ

2026/1930 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/1930 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kırıkkale İl, Balışeyh İlçe, IŞIKLAR Mahalle/Köy, 171 Ada, 25 Parsel, Arsa

Yüzölçümü : 5.065,75 m2

Kıymeti : 4.500.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 20/08/2026 - 10:39

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/08/2026 - 10:39

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 17/09/2026 - 10:39

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/09/2026 - 10:39

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kırıkkale İl, Balışeyh İlçe, IŞIKLAR Mahalle/Köy, 171 Ada, 26 Parsel, Arsa

Yüzölçümü : 3.111,56 m2

Kıymeti : 3.000.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 20/08/2026 - 14:51

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/08/2026 - 14:51

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 17/09/2026 - 14:51

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/09/2026 - 14:51

20/07/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02515207

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