Giriş Tarihi: 23.07.2026 00:00
Örnek No:55*
T.C.
KIRIKKALE
İCRA DAİRESİ
2026/1930 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/1930 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
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1 NO'LU TAŞINMAZIN
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Özellikleri : Kırıkkale İl, Balışeyh İlçe, IŞIKLAR Mahalle/Köy, 171 Ada, 25 Parsel, Arsa
Yüzölçümü : 5.065,75 m2
Kıymeti : 4.500.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir
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Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 20/08/2026 - 10:39
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Bitiş Tarih ve Saati : 27/08/2026 - 10:39
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 17/09/2026 - 10:39
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Bitiş Tarih ve Saati : 24/09/2026 - 10:39
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2 NO'LU TAŞINMAZIN
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Özellikleri : Kırıkkale İl, Balışeyh İlçe, IŞIKLAR Mahalle/Köy, 171 Ada, 26 Parsel, Arsa
Yüzölçümü : 3.111,56 m2
Kıymeti : 3.000.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir
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Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 20/08/2026 - 14:51
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Bitiş Tarih ve Saati : 27/08/2026 - 14:51
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 17/09/2026 - 14:51
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Bitiş Tarih ve Saati : 24/09/2026 - 14:51
20/07/2026
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(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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