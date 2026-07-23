T.C. AKSARAY İCRA DAİRESİ

Özellikleri : Aksaray İl, Güzelyurt İlçe, ALANYURT Mahalle/Köy, KEPEZYOLU Mevkii, 112 Ada, 10 Parsel, Satışa konu Taşınmaz hisselidir. Borçlunun 1/2 hissesi satışa sunulmuştur. Taşınmaz parsel üzerinde mandıra, depo, 1 adet dalgıç pompa ile 75 adet ceviz, 3 adet badem, 2 adet kayısı ve 11 adet akasya ağaçları bulunmaktadır. Taşınmazın toprak yapısı kireçli-milli-kumlu, topografik yapısı %0-1 eğimli,3. sınıf sulanabilir tarım arazisidir. Tarımsal olarak yöredeki sulu arazilerde Buğday-Fasulye-Patates bitki deseni münavebe ekimi yapıldığı ve tespit tarihinde tarla üzerinde bir kısmında hububat ekili, bir kısmında ise herhangi bir ürün ekili olmadığı ve anız olduğu görülmüştür. Taşınmaz parsel konum olarak Gülağaç-Güzelyurt karayoluna 220 m, Alanyurt Köy merkezine mesafesi 3 km mesafededir. Mandıra: Tek katlıdır. Yığma olarak yapılmıştır. Çatılıdır. Duvarları briketten imal edilmiştir.Kapısı ve pencereleri demir doğramadır.Toplam alanı: 170 m²dir. Değeri 464.100,00 TL'dir. Depo:Tek katlıdır.Yığma olarak yapılmıştır. Çatısızdır. Kapısı demirden imal edilmiştir. Penceresi pvc doğramadır.Toplam alanı: 30 m²dir. Değeri 81.900,00 TL 'dir. Dalğıç pompanın değeri 360.000,00TL 'dir. Parsel üzerinde bulunan ağaçların değerinin 66.380,00TL'sı edebileceği; Topografik olarak düz bir yapıya sahip olup yamuk şeklindedir. Ayrıntı bilgi esatis.uyap.gov.tr adresinde yayınlanan satış ilanı şartname ve bilirkişi raporunda mevcuttur. Adresi : Aksaray İli Güzelyurt İlçesi Alanyurt Köyü Kepez Yolu Mevkisinde Bulunan 112 Ada 10 Nolu Parsel Güzelyurt / AKSARAY Yüzölçümü : 58.000,00 m2 İmar Durumu :Yok Kıymeti : 5.561.190,00 TL KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: DİĞER (KONUSU: PARSEL AKSARAY GÜLAĞAÇ OVASI KORUMA ALANI İÇERİSİNDEDİR. ONAYLANMIŞ İMAR PLANLARI İLE ONAYLI KÖY YERLEŞİK ALANLARI İÇERİSİNDE KALMAMASI HALİNDE 5403 SK . KAPSAMINDA İZİN ALINMADAN TARIMSAL ÜRETİM AMACI DIŞINDA KULLANILAMAZ. ) TARİH:2023 SAYI:E.9123303