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T.C. İZMİR 15. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/121

Davacı:Maliye Bakanlığı

Davalı: Kayyım Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

Hazine Ve Maliye Bakanlığı İle Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir Kayyımlık Bürosu arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

İzmir ili, Konak ilçesi, 1. Karantina Mahallesinde bulunan tapunun 717 ada, 7 parselde kayıtlı 197,00m2 yüzölçümlü "iki katlı iki daireli kargir ev" vasıflı taşınmazın tapuda hisseleri bulunan Ömer kızı Ayşe İffet Sel ve İlyas Bahri kız Şebnem'in bulunamamaları nedeniyle İzmir 13. Sulh Hukuk Mahkemesinin 11/07/2014 tarih 2014/1155 Esas 2014/1998 Karar sayılı ilamı ile kayyım atandığı ancak gaiplik kararı alınması için 10 yıllık süre dolduğundan, davacı tarafça 3561 Sayılı Kanun ve TMK nun 588. Maddesi uyarınca gaipliklerine, bu taşınmazın Hazine adına tesciline karar verilmesi istenilmekle, taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin ve haklarında gaip kararı verilecek kişiler hakkında bilgisi olan kimselerin ilanın yayınlanması tarihinden itibaren 6 ay içerisinde İzmir 15, Asliye Hukuk Mahkemesinin 2025/121 Esas sayılı dosyaya müracaat etmeleri aksi halde taşınmazda hissedar olan Ömer kızı Ayşe İffet Sel ve İlyas Bahri kızı Şebnem'in gaipliğine ve hisselerinin Hazine adına tescil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.17/07/2026

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