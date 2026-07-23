İ L A N

T.C. KONYA 7. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/286 Esas

DAVALI : AHMET HİKMET MÜLAZIMOĞLU (T.C. 259******74)

Davacı Sultan Karabulut tarafından aleyhinize açılan Mal Rejiminden Kaynaklanan Davalar (Eşya Alacağı) davasında yapılan tüm araştırmalara rağmen tebliğe yarar açık adres veya mernis adresi tespit edilememesi üzerine yemin hususunda tarafınıza ilanen tebliğ işlemi yapılmasına karar verilmiştir.

Davacı Sultan Karabulut'un iddiasının 13 adet bileziğin toplamda 325 gram olduğu görülmekle, bu iddialar yönünden Mahkememizin 28/09/2026 günü saat 12:05'deki duruşma gün ve saatinde "13 adet bileziğin toplamda 325 gram olmadığına, 286 gram olduğuna namusum, şerefim ve kutsal saydığım tüm değerler üzerine yemin ederim." şeklinde yemin etmeniz, Yemine konu hususlar hakkında sorulacak sorular ile geçerli bir özrünüz olmaksızın yemin için tayin olunan gün ve saatte mahkemeye bizzat gelmediğiniz veya gelip de yemini iade etmediğiniz yahut yemini eda etmekten (yerine getirmekten) kaçındığınız takdirde, yemin konusu vakıaları ikrar etmiş sayılacağınız ilanen ihtar ve tebliğ olunur.

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