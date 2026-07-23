T.C.

MARMARİS

5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No: 2025/373

Karar No:2025/475

Sanık MOHAMMAD BAZZI, Bassam ve Zahra Jaafar oğlu, 11/07/1995 LÜBNAN doğumlu, T.C. No: 99195824232

Mahkememizin 13/10/2025 tarihli kararı ile sanık Mohammad Bazzı hakkında yaralama ve tehdit suçlarından mahkememizin görevsizliğine hükmolunduğu, hükmün 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 31/1 madde ve fıkrası hükmü gereğince, ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 Sayılı CMUK 310 Maddesi gereğince takip eden 2 hafta içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek suretiyle zabıt katibine beyanda bulunularak kararın Muğla Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne İtiraz yasa yolu açık olmak üzere itiraz hakkının olduğu, kanun yollarına başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.

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