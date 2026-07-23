Turkiya Respublikasi

Shuhut tumani birinchi instansiya fuqarolik ishlari sudidan

(Oila sudi sifatida)

E'LON

Ish raqami: 2022/269

JAVOBGAR: KUNDUZKHON HIRZARAKHIMOVA, Turkiya Respublikasi identifikatsiya raqami 264940432, 18.12.2001-yilda tug'ilgan, O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI, ANDIJON VILOYATI, QO'RG'ONTEPA TUMANI manzilida yashovchi.

Davo mazmuni: Nikoh birligining buzilishi sababli ajrashish (nizoli)

Topshiriladigan hujjat: Dastlabki ko'rib chiqish majlisiga chaqiruv qog'ozi.

OGOHLANTIRISH:

Da'vogar vakili tomonidan sizga qarshi ochilgan ushbu ajrashish ishi yuzasidan javobgarning yurt ichidagi va chet eldagi manzillarini aniqlash choralari ko'rilgan, Toshkentdagi elchixona orqali amalga oshirilgan xabarnoma topshirish harakatlari natijasiz qolgan. Manzilingiz aniqlanmagani sababli manzili noma'lum shaxslar toifasiga kiritildingiz. Shu sababli dastlabki ko'rib chiqish sanasini e'lon orqali yetkazishga qaror qilindi. Sudning dastlabki ko'rib chiqish majlisi 24.09.2026-yil soat 11:45 da o'tkaziladi. Turkiya Respublikasi Fuqarolik protsessual kodeksining 139-moddasiga muvofiq, belgilangan kunda uzrsiz sabab bilan majlisga kelmasangiz, siz ishtirok etmagan holda amalga oshirilgan harakatlarga e'tiroz bildira olmaysiz va boshqa taraf ishni davom ettirishni istasa, bu harakatlarga rozilik bergan deb hisoblanasiz. Xuddi shu Kodeksning 127-moddasiga muvofiq, ushbu e'lon oxirgi marta nashr etilgan kundan boshlab 7 kun o'tgach, xabarnoma sizga yetkazilgan deb hisoblanadi (Turkiya Respublikasi Xabarnomalar to'g'risidagi qonunining 31/1-moddasi). Yetkazilgan kundan boshlab ikki hafta ichida da'vo arizasiga javobingizni va barcha dalillaringizni sudga taqdim etishingiz shart. Aks holda da'vo arizasidagi barcha holatlarni inkor etgan deb hisoblanasiz. Ushbu matn dastlabki ko'rib chiqish majlisiga chaqiruv qog'ozi o'rniga e'lon tarzida rasman yetkaziladi.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

от суда первой инстанции по гражданским делам района Шухут Республики Турция

(в качестве суда по семейным делам)

Номер дела: 2022/269

Ответчик: КУНДУЗХОН ХИРЗАРАХИМОВА, идентификационный номер Республики Турция 264940432, дата рождения 18.12.2001г., проживающая по адресу: РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН, АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, КУРГАНТЕПИНСКИЙ РАЙОН

Предмет иска: Расторжение брака вследствие полного распада брачного союза (спорное производство) Вручаемый документ: Повестка на предварительное судебное разбирательство

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: По иску о расторжении брака, предъявленному к вам представителем истца, судом предприняты меры по установлению вашего адреса внутри страны и за рубежом. Действия по вручению через Посольство в городе Ташкенте результата не дали. В связи с невозможностью установления адреса вы признаны лицом с неизвестным местом жительства. Принято решение об извещении о дате предварительного заседания посредством публичного объявления. Предварительное заседание суда состоится 24.09.2026 года в 11:45 ч. В соответствии со статьей 139 Гражданского процессуального кодекса Республики Турция, в случае неявки на предварительное заседание в назначенный день и час без уважительной причины вы лишаетесь права возражать против процессуальных действий, совершенных в ваше отсутствие, и при желании другой стороны продолжить разбирательство считаетесь согласившейся с ними. В соответствии со статьей 127 того же Кодекса, по истечении 7 дней со дня последней публикации настоящего объявления, исчисляемых по правилам статьи 31/1 Закона Республики Турция о вручении судебных извещений, извещение считается врученным. В течение двух недель со дня вручения вы обязаны представить в суд отзыв на исковое заявление и все имеющиеся доказательства. В противном случае вы будете считаться отрицающей все факты, изложенные в иске. Настоящее объявление публикуется и считается надлежащим вручением вместо повестки на предварительное разбирательство.

İ L A N

T.C. ŞUHUT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO : 2022/269 Esas

DAVALI : KUNDUZKHON HIRZARAKHIMOVA KUNDUZKHON HIRZARAKHIMOVA- 264940432 T.C. Kimlik numaralı, 18/12/2001 doğumlu, UZBEKİSTAN RESPUPLİKASI ANDİJON VİLOYATİ QO'RG'ONTEPA TUMANİ ÖZBEKİSTAN

DAVANIN KONUSU: Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)

TEBLİĞ OLUNAN

EVRAKLAR : Ön İnceleme Duruşma Davetiyesi.

İHTARAT :Davacı vekili tarafından aleyhinize açılan işbu boşanma davasında, mahkememizce davalının (sizin) yurtiçi ve yurtdışı adres araştırmaları yapılmış, Taşkent Büyükelçiliği vasıtasıyla yapılan tebligat işlemleri sonuçsuz kalmış ve adresiniz tespit edilemediğinden adresi meçhul şahıslardan olduğunuz anlaşılmıştır. Bu nedenle ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Mahkememizin ön inceleme duruşması 24/09/2026 tarih ve saat 11:45 'de yapılacaktır. HMK m. 139 uyarınca; belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrünüz olmadan ön inceleme duruşmasına gelmediğiniz takdirde, duruşmaya davet edilmeyen (yokluğunuzda) tarafın yapacağı işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere muvafakat etmiş sayılacağınız, HMK m. 127 uyarınca, işbu ilanın son yayın tarihinden itibaren 7 gün (Teb. K. m. 31/1) sonra tebligatın yapılmış sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren iki (2) hafta içinde dava dilekçesine karşı cevap dilekçenizi ve tüm delillerinizi mahkememize sunmanız gerektiği, aksi takdirde dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaların tamamını inkâr etmiş sayılacağınız hususları, Ön İnceleme Duruşma Davetiyesi yerine kaim olmak üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.