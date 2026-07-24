Örnek No:54*

T.C.

BAKIRKÖY

BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ

2026/7228 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/7228 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 2.450.000,00 1 Taşıt 34NEZ336 Plakalı , 2025 Model, TOYOTA Marka, COROLLA CROSS 1.8 Tipli, 2ZR3E17860 Motor No'lu, JTNADACB10J038032 Şasi No'lu, Yakıt Tipi Benzin-Elektrik, Otomatik vites , Rengi Beyaz

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/08/2026 - 13:52

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Bitiş Tarih ve Saati : 31/08/2026 - 13:52 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/09/2026 - 13:52

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/09/2026 - 13:52

Artırma Bilgileri

23/07/2026

(İİK m.114/4)

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02517403