Örnek No:54*

T.C.

BAKIRKÖY

BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ

2025/17015 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/17015 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 1.240.000,00 1 Taşıt 34BA108 Plakalı , 2018 Model , SUZUKI Marka, LY - VİTARA Tipli, K14C1096440 Motor No'lu, TSMLYEA1S00453834 Şasi No'lu, Yakıt Tipi Benzin, Otomatik vites , Rengi Kırmızı

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/08/2026 - 13:49

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Bitiş Tarih ve Saati : 31/08/2026 - 13:49 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/09/2026 - 13:49

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/09/2026 - 13:49

Artırma Bilgileri

23/07/2026

(İİK m.114/4)

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02517413