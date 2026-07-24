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T.C. DERELİ SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2023/336

DAVALI : KADRİYE AKYAZICI, 01/01/1967 Doğumlu, Mustafa ve Emine'den olma

Davacı Asya Halı Yıkama San. Ve Tic. A.Ş vekili Av. Haldun ERGUN tarafından borcunuz sebebiyle açılan Ortaklığın Giderilmesi davasında tüm araştırmalara rağmen tebliğe yarar adresi bulunamayan davalı (borçlu) Kadriye AKYAZICI'ya dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;

Davacı vekilince verilen dava dilekçesine göre Davalı Borçlu Kadriye Akyazıcı'nın hacze kabil menkul veya gayrimenkulü bulunmadığından iştirak halinde malik olduğu Giresun ili Dereli ilçesi Akkaya köyü 252 ada 37 parsel, 254 ada 64 parsel, 255 ada 1 parsel 252 ada 93 parsel, Kümbet Köyü 107 ada 1 parsel sayılı taşınmazlar üzerindeki ortaklığı satış sureti ile giderilmesi için talep edilmiş olmakla işbu ilanın tebliğinden (tebliğ tarihinin ilan tarihinden 7 gün sonra olması kararlaştırılmıştır) HMK 317/2 maddesi gereğince davalıların tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde davacıya cevap verebileceğine HMK 128. md gereğince süresi içinde cevap dilekçesi verilmemesi halinde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tümünü inkar etmiş sayılacağına HMK 131 md. gereğince cevap dilekçesinin verilmesinden sonra cevap süresi dolmuş olsa bile ilk itirazları ileri sürülemeyeceğinin ihtarına.

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