T.C. SİLİVRİ İCRA DAİRESİ

Özellikleri :İstanbul İl, Silivri İlçe, SELİMPAŞA Mahalle/Köy, 719 Ada, 1 Parsel, 1 Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu taşınmaz 45.017,88m2 miktarlı kat irtifakı tesisli 294/24000 arsa paylı 57.Blok zemin kat+ 1.normal kat (1) bağımsız bölüm numaralı "Mesken"in tamamı niteliğindedir. etrafı duvar ile çevrili, sosyal tesisli, güvenlikli, yüzme havuzlu, Kılıç Ceylan Country Sitesi dahilinde dahilinde 57.Blok (1) bağımsız bölüm numaralı Villa tarzı taşınmaz Zemin kat+ normal kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, ayrık nizamda, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan, elektrik, sıhhi tesisatları mevcut mesken mahallinde daire giriş kapısının da bulunduğu zemin katta 118,00m2 alana sahip antre-hol, WC, mutfak, salon, oda ve teras mahalleri, dahili merdiven ile çıkılan 1.katta 118,00m2 alanlı antre-hol, dört banyo-WC, dört oda, iki balkon mahalleri bulunmaktadır. Toplam kullanım alanı 236,00m2?dir. Taşınmazda ıslak hacim zeminleri seramik, salon ve oda zeminleri parke, duvarları sıvalı ve boyalı, banyo, WC duvarları fayans kaplı, mutfaklarda sabit tezgah ile ahşap mutfak dolapları, banyolarda sıhhi tesisat armatürleri ile tamamlayıcı aksesuarları mevcut, daire giriş kapısı çelik, dış cephesi sıvalı-boyalıdır. Villa tarzı olan etrafı duvar ile çevrili bağımsız bölümün bahçesinde müstakil yüzme havuzu bulunmaktadır. Taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, belediye ve sosyal imkanlardan kısmen istifade edecek konumda, site içerisinde kalmaktadır. TEDAŞ Genel Müdürlüğünün şerhi kalacak şekilde tescil işlemi yapılacaktır. Adresi : Selimpaşa Mahallesi Kavaklı (Güler) Caddesinden 81 Dış Kapı Numarası Silivri / İSTANBUL Yüzölçümü : 45.017,88 m2 Arsa Payı : 294/24000 İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Silivri Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden alınan imar durum bilgisine göre söz konusu taşınmaz 23.10.1992 tasdik tarihli Selimpaşa 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Ayrık nizam 2 kat "Yerleşik Konut Alanın"nda kalmaktadır denilmiştir. Kıymeti : 35.000.000,00 TL KDV Oranı : %20 Kaydındaki Şerhler: Diğer : Türkiye Halk Bankası A.Ş. 07/01/2025 tarih 841 yevmiye numaralı ipotek şerhi vardır. Diğer : EKLENTİ (HAVUZ) vardır. Diğer : Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. adına 20/06/2023 tarih 31767 yevmiye nolu "24596 nolu trafo merkezi için TEDAŞ Genel Müdürlüğü lehine 99 yıllığı 1 TL den 99 yıl müddetle kira sözleşmesi vardır" şerhi vardır.