T.C.

İZMİR

42. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.67635134-2025/467-Ceza Dava Dosyası 22.07.2026

İLAN METNİ

SANIK :RIDVAN EL CUMA, İbrahim ve Emine oğlu, 20/01/1989 Halep doğumlu, mah/köy nüfusunda kayıtlı. Aydın Mah. 4285 Sk. No:3 Kat:1 Karabağlar/İZMİR adresinde oturur. TC Kimlik No:99788874156

A)Sanık Rıdvan El CUMA'nın üzerine atılı (Kasten Yaralama) suçunu işlediği sabit olmakla, TCK'nın 61. maddesi uyarınca, suçun işleniş biçimine, failin güttüğü amaç ve saike göre temel ceza tertip edilirken alt sınırdan ayrılmayı gerektirir bir neden bulunmamakla eylemine uyan;

TCK'nın 86/1 maddesi uyarınca takdiren 1 YIL HAPİS CEZASIYLA CEZALANDIRILMASINA,

TCK'nın 62/1. maddesi uyarınca, sanığın yargılama sırasındaki aksi ispat edilemeyen olumlu tutum ve davranışları sanık yararına cezayı hafifletici takdiri indirim nedeni kabul edilerek cezasından takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak 10 AY HAPİS CEZASIYLA CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın cezasından başkaca bir artırım ya da indirim yapılmasına takdiren yer olmadığına,

TCK'nın 51/1. maddesi uyarınca, sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı üç aydan fazla hapis cezasına mahkûm edilmemiş olması ve suçu işledikten sonra yargılama sürecinde gösterdiği pişmanlık dolayısıyla tekrar suç işlemeyeceği konusunda Mahkememizce olumlu kanaat oluştuğundan sanığa verilen hapis cezasının takdiren ERTELENMESİNE,

TCK'nın 51/3. maddesi uyarınca, sanığın ertelenen hapis cezasının süresi göz önüne alınarak kararın kesinleşme tarihinden itibaren başlamak üzere takdiren 1 YIL süre ile Denetime Tabi Tutulmasına karar verildiğinin ve;

Bu karara karşı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili 22/05/2026 tarihli dilekçe ile İstinaf talebinde bulunduğu,

7201 SK 29.md göre hüküm özetinin gazetede ilan edildiği tarihden 15 gün sonra tebliğ edilmiş olacaktır. Tebliğ tarihinden başlayarak iki hafta içinde mahkememize veya bulunduğu yer asliye ceza mahkemesine dilekçe ile yada tutanağa geçirilerek İzmir Bölge Adliye Mahkemesine İstinaf talebinde bulunabileceği ilanen duyurulur.

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