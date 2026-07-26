T.C.

KONYA

8. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2025/371 Esas

Karar No : 2026/98

İ L A N

Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan Mahkememizin 06.02.2026 tarih 2025/371 esas 2026/98 sayılı kararı ile sanık FAYİZ EL ABİD'in TCK'nun 158/1-f.son maddesi uyarınca neticeten 4 yıl hapis ve 22.000 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, Muhammed ve Cevhere oğlu 01/01/1996 doğumlu sanık FAYİZ EL ABİD'in Mahkememize bildirdiği ve dosyada mevcut adreslerine gerekçeli karar evrakının tebliği mümkün olmamıştır.

Bu itibarla;

1-Kararın 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29.maddesine göre ilgilinin bilgisine en emin bir şekilde ulaşılabileceği Mahalli gazetede İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına iki hafta içerisinde Mahkememize veya bulunduğu Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşuluyla zabıt katibine beyanla İstinaf talebinde bulunabileceğine karar verilmiştir, İLAN OLUNUR. 23.07.2026

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