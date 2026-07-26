T.C. LAPSEKİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Özellikleri : Çanakkale ili Lapseki ilçesi Subaşı Köyü Ören Mevkii 125 ada 2 parsel tapuda tarla vasfında olup 7.273,96m2 yüzölçümlüdür.Taşınmazın eğimi yüzeye göre farklılık göstermekle birlikte ortalama % 4-5 civarında olduğu, toprak tekstürünün el ile yapılan muayenesinde sınıfının tınlı olduğu, keşif gününde taşınmazın tarımsal üretimde kullanılmadığı, üzerinin boş olduğu, yine taşınmaz üzerinde yıkık halde ekonomik değeri olmayan bir yapı ile mimarlık hizmet sınıflarına göre I-B Grubundaki yapılara benzer kategoride inşa edilmiş, % 32 yıpranma oranlarına sahip, zeminde yaklaşık 64m² alanlı, tek katlı, hayvan barınağı/depo amaçlı kullanıma sahip bir bina yapısının bulunduğu, bahse konu alanda bitkilerin büyüme döneminde ihtiyaç duyduğu suyun yeterli miktarda ve kontrollü bir şekilde karşılanamadığı, verim açısından değerlendirildiğinde yöre ortalamasında ürün alınamayacağı ve özellikleri itibariyle marjinal tarım arazisi (KTA) sınıfında olduğu gözlenmiştir. Taşınmaz kadastral yola cephelidir.

Adresi : Subaşı Köyü Lapseki/Çanakkale

Yüzölçümü : 7.273,96 m2

İmar Durumu : Çanakkale İl Özel İdaresi, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü'nün dosya içerisinde mevcut yazısında;"yapılan arşiv taramasında taşınmazın halihazırda onanmış imar planına rastlanılmadığı, bir kısmının Subaşı köy yerleşik alanı ve civarı sınırları içinde, bir kısmınınsa köy yerleşik alanı ve civarı sınırları dışında kaldığı, Çevre Düzeni Planında Kırsal Yerleşik Alan" ve "Tarım Alanı" gösteriminde yer aldığı, 3194 Sayılı İmar Kanunun 27. Maddesi gereği köy yerleşik alan çizgisi ifraz hattı kabul edildiğinden taşınmazın öncelikle ifraz edilmesi gerektiği, ifraz sonrasında Çevre Düzeni Planı plan notlarının geçerli olduğu, kamu eline geçmiş bir yola cepheli olması, Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği hükümlerinde belirtilen koşulları sağlaması durumunda taşınmaz üzerine yapı yapılabilmesi için ilgili kurumlardan görüş alınmadan inşai uygulamaya geçilemeyeceği, yola cepheli olmaması ve ilgili mevzuatta belirtilen şartları sağlamaması durunda herhangi bir inşai faaliyette bulunulamayacağı" bilgilerine yer verilmiştir.

Kıymeti : 6.500.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.