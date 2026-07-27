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Giriş Tarihi: 28.07.2026 00:00

Güncelleme Tarihi: 28.07.2026 00:30

T.C. SAMANDAĞ 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C.SAMANDAĞ 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 6928234 sayılı Makam Olurları ve 126 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Yerleşme ve Yapılaşmaya İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2. maddesinin 7. fıkrası uyarınca aşağıda tapuda kayıtlı olduğu yer, parsel numarası, vasfı, yüzölçümü ve maliklerinin adı soyadı belirtilen taşınmaz mallar hakkında Kamulaştırma Kararı verilmiştir. Duruşma tarihleri, dosya esas numaraları ve duruşma saatleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. 2912 Sayılı yasanın 6. Maddesinin (g) fıkrası gereğince İLAN olunur.

HÂKİM 285712

İLİ:

HATAY

İLÇESİ:

SAMANDAĞ

SIRA NO

ESAS NO

MAHALLE

ADA/PARSEL NO

MALİKİN ADI SOYADI

BABA ADI

HİSSE ORANI

VASFI

TOPLAM ALAN (m²)

KAMULAŞTIRILACAK ALAN (m²)

DURUŞMA GÜN VE SAATİ

1

2026/365

Hıdırbey

3551 Ada 32 Parsel

REMZİ ORUÇ

ZEYNELABDİN

TAM

AĞAÇLI TARLI

6321,24 m²

6321,24 m²

20.10.2026

2

2026/366

Hıdırbey

3551 Ada 18 Parsel

MEDİHA BEYAZ
FARİS BEYAZ
FİLİZ BEYAZ
BERNA BEYAZ
ÖZLEM BEYAZ

REŞİT
MİTHAT
MİTHAT
MİTHAT
MİTHAT

TAM

AĞAÇLI TARLA

1521,14 m²

1521,14 m²

20.10.2026

3

2026/367

Vakıfköy

3217 Ada 1 Parsel

SİNAN NURAL
SEYİTHAN NURAL
YAKUP NURAL
SULTAN UYSAL
FİKRİYE YILMAZ
SELİM NURAL

ABDÜRRAHMAN
REMZİ
ABDÜRRAHMAN
REMZİ
ABDÜRRAHMAN
ABDÜRRAHMAN

TAM

ARSA

2520,41 m²

2520,41 m²

20.10.2026

4

2026/376

YEŞİLKÖY

1812 Ada 7 Parsel

MEVLUT SOĞUKSU

HALİK

TAM

TARLA

3.258,49 m²

3.258,49 m²

20.10.2026

5

2026/380

Vakıfköy

3216 Ada 83 Parsel

AREKS SİLAHLI

ATTOM

TAM

HARMAN YERİ

310,45 m²

310,45 m²

20.10.2026

6

2026/390

YEŞİLKÖY

1811 Ada 7 Parsel

MAHMUT KILIÇ

MUKAİL

TAM

TARLA

3.623,05

3.623,05

20.10.2026

7

2026/389

YEŞİLKÖY

1811 Ada 1 Parsel

MEHMET ERGİN

HASAN

TAM

TARLA

5.669,06

5.669,06

20.10.2026

8

2026/391

MEYDAN

117 Ada 37 Parsel

NEBİL YALÇIN

SÜLEYMAN

TAM

ÇİFTLİK

18.172,58

18.172,58

20.10.2026

9

2026/428

YEŞİLKÖY

1809 Ada 8 Parsel

Ahmet ERGİN
MUTİ ERGİN
SAMRA ERGİN

SÜLEYMAN
ALİ
RIDVAN

1/4263/600187/600

BAHÇE

8.668,56

8.668,56

08.09.2026

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02518094

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T.C. SAMANDAĞ 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
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