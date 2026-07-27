T.C. SAMANDAĞ 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 6928234 sayılı Makam Olurları ve 126 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Yerleşme ve Yapılaşmaya İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2. maddesinin 7. fıkrası uyarınca aşağıda tapuda kayıtlı olduğu yer, parsel numarası, vasfı, yüzölçümü ve maliklerinin adı soyadı belirtilen taşınmaz mallar hakkında Kamulaştırma Kararı verilmiştir. Duruşma tarihleri, dosya esas numaraları ve duruşma saatleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. 2912 Sayılı yasanın 6. Maddesinin (g) fıkrası gereğince İLAN olunur. HÂKİM 285712