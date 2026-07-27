Giriş Tarihi: 28.07.2026 00:00
Güncelleme Tarihi: 28.07.2026 00:30
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T.C.SAMANDAĞ 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
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T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 6928234 sayılı Makam Olurları ve 126 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Yerleşme ve Yapılaşmaya İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2. maddesinin 7. fıkrası uyarınca aşağıda tapuda kayıtlı olduğu yer, parsel numarası, vasfı, yüzölçümü ve maliklerinin adı soyadı belirtilen taşınmaz mallar hakkında Kamulaştırma Kararı verilmiştir. Duruşma tarihleri, dosya esas numaraları ve duruşma saatleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. 2912 Sayılı yasanın 6. Maddesinin (g) fıkrası gereğince İLAN olunur.
HÂKİM 285712
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İLİ:
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HATAY
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İLÇESİ:
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SAMANDAĞ
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SIRA NO
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ESAS NO
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MAHALLE
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ADA/PARSEL NO
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MALİKİN ADI SOYADI
|
BABA ADI
|
HİSSE ORANI
|
VASFI
|
TOPLAM ALAN (m²)
|
KAMULAŞTIRILACAK ALAN (m²)
|
DURUŞMA GÜN VE SAATİ
|
1
|
2026/365
|
Hıdırbey
|
3551 Ada 32 Parsel
|
REMZİ ORUÇ
|
ZEYNELABDİN
|
TAM
|
AĞAÇLI TARLI
|
6321,24 m²
|
6321,24 m²
|
20.10.2026
|
2
|
2026/366
|
Hıdırbey
|
3551 Ada 18 Parsel
|
MEDİHA BEYAZ
|
REŞİT
|
TAM
|
AĞAÇLI TARLA
|
1521,14 m²
|
1521,14 m²
|
20.10.2026
|
3
|
2026/367
|
Vakıfköy
|
3217 Ada 1 Parsel
|
SİNAN NURAL
|
ABDÜRRAHMAN
|
TAM
|
ARSA
|
2520,41 m²
|
2520,41 m²
|
20.10.2026
|
4
|
2026/376
|
YEŞİLKÖY
|
1812 Ada 7 Parsel
|
MEVLUT SOĞUKSU
|
HALİK
|
TAM
|
TARLA
|
3.258,49 m²
|
3.258,49 m²
|
20.10.2026
|
5
|
2026/380
|
Vakıfköy
|
3216 Ada 83 Parsel
|
AREKS SİLAHLI
|
ATTOM
|
TAM
|
HARMAN YERİ
|
310,45 m²
|
310,45 m²
|
20.10.2026
|
6
|
2026/390
|
YEŞİLKÖY
|
1811 Ada 7 Parsel
|
MAHMUT KILIÇ
|
MUKAİL
|
TAM
|
TARLA
|
3.623,05
|
3.623,05
|
20.10.2026
|
7
|
2026/389
|
YEŞİLKÖY
|
1811 Ada 1 Parsel
|
MEHMET ERGİN
|
HASAN
|
TAM
|
TARLA
|
5.669,06
|
5.669,06
|
20.10.2026
|
8
|
2026/391
|
MEYDAN
|
117 Ada 37 Parsel
|
NEBİL YALÇIN
|
SÜLEYMAN
|
TAM
|
ÇİFTLİK
|
18.172,58
|
18.172,58
|
20.10.2026
|
9
|
2026/428
|
YEŞİLKÖY
|
1809 Ada 8 Parsel
|
Ahmet ERGİN
|
SÜLEYMAN
|
1/4263/600187/600
|
BAHÇE
|
8.668,56
|
8.668,56
|
08.09.2026
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02518094