T.C. BAKIRKÖY GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Taşınmazın Tapu Kaydı : İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Kartaltepe Mahallesi, 1197 Ada, 1 Parselde Kayıtlı, 38.822,74 M2 Yüzölçümlü Dokuz Bloktan İbaret Dört Yüz Otuz Dokuz Bağımsız Bölümlü Kargir Apartman Nitelikli Ana Taşınmazda Kain, 136/57746 Arsa Paylı, Mesken Nitelikli, L-10 Blok, Zemin Kat, 1 Numaralı Bağımsız Bölümün Tamamı Satışa Konudur.

Taşınmazın Özellikleri : Satışa konu taşınmaz; 13.05.2026 tarihli Müdürlüğümüz dosyasında mevcut bilirkişi raporuna göre "Kıymet takdiri yapılan taşınmaz, İstanbul ili, Bakırköy İlçesi, Kartaltepe mahallesi, 1197 ada 1 parsel (34.822,74 m2 yüzölçümlü sayısı ile kayıtlı "Dokuz Bloktan İbaret Dörtyüzotuzdokuz Bağımsız Bölümlü Kargir Apartman" nitelikli ana taşınmazda, L-10 Blok, Zemin Katta 136 / 57746 arsa paylı 1 b.bölüm numaralı "Mesken" nitelikli taşınmazın tamamıdır. Halihazırda ise, Ataköy 7-8-9-10.kısım Mahallesi, Lale Sokak, Gazi Sitesi, No:2F, L-10 Blok, A giriş, Zemin Kat, Daire:1 Bakırköy/İSTANBUL posta adreslidir. Gazi Sitesi, 34.822,74 m2 alanlı 1196 ada 1 parsel üzerinde, toplam 9 bloktan, 439 b.bölümden oluşmaktadır. Sitede, düzenlemesi yapılmış yeşil alan, açık otopark, güvenlik bulunmaktadır. Mahallinde konu taşınmazın yer aldığı 2F dış kapı numaralı L-10 Bloğun, Bodrum kat+ Zemin kat+5 Normal Katlı, betonarme karkas yapı tarzında, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile, A, B, C, D,,E, F ve G olmak üzere 7 girişli inşa edildiği görülmüştür. Yaklaşık 34 yıllık L-10 blok A girişte bodrum katta binadaki b.bölümlere ait depolar, sığınak, çöp toplama odası, bisiklet odası, zemin ve normal katlarda her katta 2 şer mesken olmak üzere toplam 12 adet b.bölüm bulunmaktadır. Blok A girişi kuzey cephesinden, zemin kattan alüminyum doğrama kapı ile sağlanmaktadır. Bina dış cephesi akrilik boyalı olup, giriş zemini, kat arası sahanlıklar ve merdivenler mermer döşeli, duvarları saten boyalıdır. Blokta asansör mevcuttur. Kıymet takdirine konu L-10 Blok (mahallinde L-10 blok A giriş), Zemin Katta 1 b.bölüm numaralı "Mesken" nitelikli taşınmaz, bloğa kuzey cepheden bakışta sol baştaki A girişe göre sol tarafta yer almaktadır. Taşınmaz 5 m2 depo bölümü dahil brüt 140 m2, net 124 m2 alanlı olup, balkonlu salon, biri banyolu, diğer ikisi balkonlu 3 adet oda, balkonlu mutfak, banyo ve antre-koridor bölümlerinden oluşmaktadır. Taşınmaza giriş kapısı çelik, iç mekânlara giriş kapıları ahşap doğrama üzeri yağlı boyalı, pencereleri pvc doğramadır. Salon ve oda zeminleri laminat döşeli, duvarları saten boyalıdır. Islak hacim zeminleri seramik döşeli olup, mutfakta mdf dolaplar, verzalit tezgâh ve ankastre set mevcuttur. Banyo bölümlerinde duş teknesi, duş kabini, dolaplı lavabo ve klozet bulunmaktadır." denilmektedir.

Taşınmazın Son İmar Durumu : Bakırköy Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 06.04.2026 tarihli ve 48520 sayılı cevabi yazısında; Kartaltepe Mahallesi, 1197 Ada 1 Nolu Parsel; 20.04.2011/22.03.2021 onanlı 1/1000 ölçekli Ataköy Uygulama İmar Planı ve Tadilatı'na göre, mevcut kontur ve gabarisinde "Konut Alanı''nda, kısmen de "Trafo Alanı"nda kalmakta olduğu bildirilmiştir. İmar işlem dosyasında yapılan tetkik neticesinde; 1991/2362 sayı ile onaylı yapı kullanma izin belgesinin olduğunun görüldüğü belirtilmiştir.

Kıymeti : 24.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Beyan: YÖNETİM PLANI : 11/11/1992

Eklenti: EK : 1 NOLU DEPO

Şerh: 1334 NOLU TRAFO MERKESİ VE GEÇİŞ YERİ İÇİN 99 YIL MÜDDETLE YILLIĞI TL.DEN TEK LEHİNE KİRA ŞERHİ : 28/05/1991 YEV:2510 (Şerhler ve beyanlar tapu kaydındaki gibidir.)