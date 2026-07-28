T.C. BAKIRKÖY GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

TAŞINMAZIN TAPU KAYDI: İstanbul İli Bağcılar İlçesi Kirazlı Mahallesi 3303 Ada 10 Parselde Kayıtlı 25.050,76 M2 Yüzölçümlü 334/249600 Arsa Paylı 3 Bodrum + 1 Zemin + 19 Normal Katlı A Nitelikli Ana Taşınmazda Kain, Konut Nitelikli A Blok 12. Kat 71 Numaralı Bağımsız Bölümün Tamamı Satışa Konudur.

İMAR DURUMU: Bağcılar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından tanzim ve tasdik edilmiş olan 4855073 sayılı imar durum belgesi ekinde bulunan imar durum belgesine göre; İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Güneşli Mahallesi, 3303 ada, 10 pparsel sayılı taşınmaz;15.09.2008 onanlı 1/1000 ölçekli Bağcılar Uygulama İmar Planında (PİN;UİP-560), KAKS;2.00 yapılaşma şartlarında Tali İş Merkezi (TİM) Alanında kalmaktadır. Ayrıca meri plan notlarında Tali İş Merkezi (TİM) Alanlarına ilişkin olarak "Bu alanlarda mahalle veya mahalle gruplarına hizmet eden alışveriş merkezi, büro, mağazalar, çarşı, konaklama tesisleri, rezidans- konut yapıları, lokanta, restaurant, banka şubesi, dayanıklı tüketim satış mağazaları, bakkal, kasap, manav, berber, terzi, ayakkabı tamircisi, çevreyi kirletmeyen, dumansız, atıksız, hizmet ağırlıklı bilgisayar üretimi, montajı, matbaa, tekstil, konfeksiyon ve benzeri iş kolları yer alabilir. Bir parsel TİM veya kısmen TİM kısmen konut alanında kalıyor ise zemin kat ticaret olmak kaydı ile parselin tamamında TİM veya konut yapılabilir. 1.000 m² ve daha büyük parsellerde,bahçe mesafeleri içerisinde, zemin katta maks TAKS:0.40, zemin kattan sonra konut yapılması durumunda maks TAKS: 0.25 maks KAKS:2.00,TİM yapılması durumunda maks TAKS:0.40, maks KAKS:2.00 uygulanır. Planda simge verilmiş olsa dahi bu hüküm geçerlidir. Tali İş Merkezi alanlarında (tim) 6000 m²'den büyük parsellerde zemin katta maks TAKS:0.50 uygulanır.Yol boyu Tali İş Merkezi (TİM) olan yerlerde Tali İş Merkezi fonksiyonu olan yola cepheli olmayan parsellerde zemin katta ticaret olması şartı aranmaz. " şeklinde plan notları bulunmaktadır denilmiştir.

ÖZELLİKLERİ: Satışa konu taşınmaz; 18/06/2026 tarihli bilirkişi raporuna göre " Satışa konu taşınmaz Bağcılar İlçesi, Güneşli Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesinde, tapunun 3303 ada, 10 parsel numarasında kayıtlı ve Fevzi Çakmak Caddesinden 4 dış kapı numarası alan 25.050,76m2 miktarlı arsa dahilindeki kat mülkiyeti tesisli Güneşli Park Sitesinde 334/249600 arsa paylı A Blok 12.kat (71) bağımsız bölüm numaralı meskenin tamamı niteliğindedir. Konu taşınmazın da yer aldığı ana bina, 3 bodrum kat+ zemin kat+ 19 normal kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, blok nizamda, 2.sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olup, 14 yılı geçkin ömre sahip, kapalı otopark ve güvenlikli, elektrik, sıhhi tesisat, doğalgaz tesisatı ve asansörü mevcuttur. (71) bağımsız bölüm numaralı daire, ana binanın 12.normal katında yer almakta olup, antre, salon ve salona açık mutfak, iki oda, banyo- WC mahallerinden ibaret, 68,30m2 net alana sahiptir. Dairede ıslak hacim zeminleri seramik, salon ve oda zeminleri laminat parke, duvarları sıvalı ve boyalı, banyo, WC duvarları fayans kaplı, banyoda sıhhi tesisat armatürleri ile tamamlayıcı aksesuarları, mutfakta sabit tezgah ile mutfak dolapları bulunmaktadır. Daire pencereleri PVC ve ısıcamlı, çelik kapılı, kalorifer ısıtmalıdır. Satışa konu taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda civarın talep gören konut alanında yer almaktadır." denilmektedir