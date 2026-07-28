T.C.

KIRŞEHİR

4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2021/85 Esas 27/03/2026

İLAN

KIRŞEHİR 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Mahkememizin 2021/85 esas 2026/174 karar sayılı kararı ile Abdulnasr ve mubaraka oğlu sanık CHOUAIB HARABI hakkında Hükümlünün Veya Tutuklunun Kaçması suçunu işlediği sabit olduğundan TCK'nın 292/1, 53/1-2-3, 58 maddeleri uygulanarak neticeten 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

Tüm araştırmalara rağmen sanığın adresinin tespit edilememesi nedeniyle verilen kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olup en son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmak üzere tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine CMK 252/1 maddesi uyarınca itiraz edilebileceği, itiraz edilmesi durumunda CMK 252/2 maddesine göre tevzi kriterlerine göre belirlenecek mahkemede duruşma açılıp genel hükümlere göre yargılamaya devam edileceği , taraflar gelmese bile duruşma yapılacağı ve iş bu karar ile bağlı olmaksızın yokluklarında CMK 223. Madde uyarınca hüküm verilebileceği, itirazın sanık tarafından yapılması durumunda yeniden yapılacak yargılamada sanığın ceza alması durumunda 1/4 oranında indirim uygulanmayacağı ilanen tebliğ olunur.

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