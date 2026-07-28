T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

Özellikleri : İstanbul İl, Başakşehir İlçe, HOŞDERE Mahalle/Köy, 400 Ada, 4 Parsel, 4 Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu taşınmaz tapu kayıtlarında İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Hoşdere Mahallesi, 400 ada, 4 parsel sayılı 13.651,57m2 miktarlı kat mülkiyeti tesisli B.A.K. beş blok ve arsası vasıflı taşınmazda 132/20097 arsa paylı C01 Blok 1.kat (4) nolu mesken niteliğinde taşınmazdır. Dosyada bulunan bilirkişi raporuna göre;Satışa konu taşınmaz; İstanbul, Başakşehir İlçesi, Bahçeşehir 2.Kısım, Boğazköy Toplu Konut Alanı, Turgut Özal Bulvarı ve 3.Caddede, tapunun 400 ada, 4 parsel numarasında kayıtlı 13.651,57m2 miktarlı kat mülkiyeti tesisli Bizim Çatı Sitesi 30 dış kapı numaralı C-01 Blokta 132/20097 arsa paylı 1.kat (4) nolu meskenin tamamı niteliğindedir. Bodrum kat+ zemin kat+ 5 normal kat+ çatı kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, blok nizamda, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş, katlarında ikişer daireli, elektrik, sıhhi tesisat, doğalgaz ve asansör tesisatları mevcut ana binanın 1.normal katında yer alan daire hol-koridor üzerinde WC, mutfak, salon, koridor devamında üç oda, banyo-WC ve balkon mahallerinden ibaret, 130m2 alana sahip, binada yer alan emsal daireler ıslak hacim zeminleri seramik, diğer kısımlarda laminat parke, duvarları sıvalı ve boyalı, mutfaklarda sabit tezgah ile ahşap mutfak dolapları, banyolarda sıhhi tesisat armatürleri ile tamamlayıcı aksesuarları ikmal edilmiş durumda, pencere doğramaları PVC ve ısıcamlı, çelik giriş kapılı, kalorifer ısıtmalıdır. Satışa konu taşınmazlar bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda, civarın talep gören iskana elverişli konut alanında yer almaktadır..

Adresi : Bahçeşehir 2.Kısım Mahallesi, Turgut Özal Caddesi No:30 Bizim Çatı Sitesi C-01 Blok Kat 1 Daire 4 Başakşehir / İSTANBUL

Yüzölçümü : 130 m2

Arsa Payı : 132/20097

İmar Durumu :Başakşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 10.03.2026 tarih, 294533 sayılı imar durum belgesine göre; İstanbul ili, Başakşehir ilçesi, Bahçeşehir 2. Kısım mahallesi, Boğazköy Toplu Konut Alanı içerisinde yer alan, 400 ada 4 parsele ait imar durumu bilgisi yetkili müdürlüğün veri tabanına işlemiş olduğu mer`i imar planına ait sayısal verilerden alınmış olup bugün itibariyle; 1/1000 ölçekli "18.06.2003 onay tarihli Boğazköy Toplu Konut Alanı Revizyon Uygulama İmar Planı" kapsamında Konut Alanında kalmakta olup, Kütle İmarlı olmak üzere plan notu ve yönetmelik şartlarında yapılaşmaya haizdir denilmiştir.

Kıymeti : 6.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: : Tapu kaydındaki gibi olup Yönetim Plan, Yönetim Planı Değişikliği, Bedaş Lehine 99 Yıllığı 1 Den Kira Şerhi , Muhtelif haciz ve ipotek şerhleri vardır.