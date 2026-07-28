T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

Özellikleri : İstanbul İl, Başakşehir İlçe, ALTINŞEHİR Mahalle/Köy, KUMOCAKLARI Mevkii, 3191 Parsel, 4 Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu taşınmaz tapu kayıtlarına göre ; İstanbul ili, Başakşehir İlçesi, Altınşehir Mahallesi, Kumocakları mevkii, - ada, 3191 parsel, 308,00 m2 yüzölçümlü, arsa ana taşınmaz nitelikli, 1. normal kat, 4 no.lu bağımsız bölüm,mesken vasıflı taşınmazdır. Dosyada bulunan bilirkişi raporuna göre;Tapunun İstanbul ili, Başakşehir İlçesi, Altınşehir Mahallesi, Kumocakları mevkii, - ada, 3191 parselde kayıtlı taşınmazı olup, posta adresi: Başakşehir ilçesi, Altınşehir Mahallesi, Eren Sokak, 37 dış kapı no.lu, 4 iç kapı no.lu mesken adresinde yer almaktadır. Yerinde ve onaylı mimari proje üzerinde yapılan incelemede; ana taşınmaz arsa üzerindeki binanın; yapı tarzı betonarme karkas, yapı nizamı ikiz nizam olup 1 bodrum kat + zemin kat + 3 normal kat + ç.a.p. katlıdır. Binada 8 adet bağımsız bölüm tescil edilmiştir. Binanın dış cephesi ısı yalıtımlı, sıvalı ve boyalı olup çatısı mevcuttur. Bina giriş kapısı zemin katta olup kaldırım seviyesinden mermer kaplı merdivenler ve engelli rampası ile çıkılarak ulaşılmaktadır. Bina dış kapısı camlı çelik kapı, bina giriş sahanlığı, kat sahanlıkları ve merdiven basamakları mermer kaplı, duvarları ve tavanı sıvalı boyalıdır. Binada asansör bulunmmaktadır. Kıymet takdiri istenilen 1. normal katta konumlu, 4 bağımsız bölüm no.lu mesken onaylı mimari projeye göre; net 96,05 m2 alanda salon, 3 oda, mutfak, banyo, wc, antre ve 2 balkon hacimlerinden ibarettir. Meskenin antre, salon ve odaların zemin döşemeleri laminant parke kaplı, duvarları ve tavanı sıvalı ve boyalıdır. Mutfağın yer döşemesi laminant parke kaplı, duvarları ve tavanı sıvalı olup mutfakta sabit granit mutfak tezgahı ve eviyesi mevcut olup mutfak dolapları bulunmaktadır. Banyo-wc `nin zemin döşemesi ve duvarları seramik kaplı, lavabo ve klozet mevcuttur. Wc? nin zemin döşemesi ve duvarları seramik döşeli, alaturka tuvalet bulunmaktadır. Mesken pencereleri pvc imalat ve ısıcamlı, iç kapıları panel kapı ve dış kapı çelik kapıdır. Isıtma sistemi kombi doğalgazdır. Elektrik ve sıhhi tesisatı bulunmaktadır. Binanın yaşı 10 yıl civarındadır. Binanın yapı sınıfı 2. sınıf inşaattır.Taşınmazın yakınında Alev Sokak, Bayrak Sokak ve Osmanlı Caddesi bulunmaktadır. Taşınmazın çevresinde Altınşehir Millet Bahçesi yer almaktadır. Taşınmazın bulunduğu bölge konut yoğunlukludur. Alt yapı sorunu çözüme kavuşturulmuş bir bölgede yer almaktadır. Belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır. TAŞINMAZIN KAYDINDA BAKIRKÖY 1.SULH HUKUK MAHKEMESİNİN 10/09/2024 TARİH VE 2024/5 TEREKE SAYILI İHTİYATİ TEDBİR ŞERHİ VARDIR. Adresi : Altınşehir Mahallesi, Eren Sokak, 37 Dış Kapı No.Lu, 4 İç Kapı No Başakşehir / İSTANBUL Yüzölçümü : 96,05 m2 Arsa Payı : 38/308 İmar Durumu : Dosyasına sunulan Başakşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 08.05.2026 tarih ve E-67507953 -115.02.01-303317 sayılı elektronik imzalı yazısına göre; " İstanbul ili, Başakşehir ilçesi, Altınşehir mah., 3191 parsel 1.Normal Kat, 4 no`lu bağımsız bölüme ait imar durumu bilgisi talep edilmektedir.3191 parsele ait imar durumu bilgisi yetkili müdürlüğün veri tabanına işlemiş olduğu mer`i imar planına ait sayısal verilerden alınmış olup, bugün itibariyle; 1/1000 ölçekli "11.12.2012 t.t.`li Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Uygulama İmar Planı" kapsamında K2:Konut Alanı`nda kalmaktadır. Kamu alanına terk ve ihdas işlemlerine (Yol, Park, O.P. vb.) ait sınırlar İnşaat İstikamet Rölevesinde belirlenecek olup, uygulama net imar parseli üzerinden yapılacaktır. K2:Konut Alanı`nda; "300 m²`den küçük parsellerde İkiz Düzende, Önbahçe, Arka ve Yan Bahçe mesafeleri 3.00 metre, Hmax:9.50 metre; 300-500 m² arasındaki parsellerde ise İkiz Düzende, Önbahçe, Arka ve Yan Bahçe mesafeleri 3.00 metre, Hmax:12.50 metre; 500 m² den büyük parsellerde E=1.90 olup Ayrık düzende uygulama yapılacak" tır. Bilahare Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü`nün 22/05/2020 tarih ve 105676 sayılı yazılarında, Rezerv Yapı Alanları`nda yeniden düzenlenen alan sınırının Bakanlık Makamının 07/04/2020 tarih ve 105645 sayılı Olur`ları ile onaylandığı bildirilmiş olup, bahse konu taşınmaz 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında "Rezerv Yapı Alanı" nda kalmaktadır." Denilmektedir. Kıymeti : 5.300.000,00 TL KDV Oranı : %1 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi olup Rezerv Yapı Alanında Kalmıştır, Yönetim Planı, Bakırköy 1.Sulh Hukuk Mahkemesinin 10/09/2024 tarih ve 2024/5 Tereke Sayılı İhtiyati Tedbir Şerhi , At...KM ne Çevrilmiştir, 150/C Şerhi ile ipotek şerhi vardır.