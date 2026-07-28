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Giriş Tarihi: 29.07.2026 00:00

T.C. SUŞEHRİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C.

SUŞEHRİ

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/54 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/54 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sivas İl Suşehri İlçe Boyalıca Köy 130 Ada 50 Parsel

Yüzölçümü : 4.551,14 m2 Kıymeti : 12.954.824,20 TL

KDV Oranı : %20 D.V.: %0,569

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydı gibi, 6200 Sy ek 9. md. arazi toplulaştırma kapsamındadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 16/09/2026 - 13:52

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/09/2026 - 13:52

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 14/10/2026 - 13:52

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/10/2026 - 13:52

23/07/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02518866

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