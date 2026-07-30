Giriş Tarihi: 31.07.2026 00:00
Güncelleme Tarihi: 31.07.2026 00:11
T.C. ÇAYCUMA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İ L A N
ESAS NO : 2025/385 Esas Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle Zonguldak ili, Çaycuma ilçesi, Geriş köyü 103 ada 10 nolu parselin güney kısmında 128 ada 1 nolu parselin doğu kısmında yer alan tapulama harici alana ait aşağıda tapu kayıtları yazılı taşınmazlar hakkında Kadastro Kanununun 11. maddesi uyarınca askıya çıkarılan ilandır.
|S.No
|Pafta No:
|Ada No:
|Parsel No:
|Yüzölçümü:
|Cinsi:
|Mevkii:
|Dayanağı:
|Krokisi:
|Davacı Adı Soyadı:
|Davalı Adı Soyadı
|Dava:
|CELİL GÜRSOY
|ZONGULDAK ÇAYCUMA MALMÜDÜRLÜĞÜ
ÇAYCUMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
|Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan)
Tarafları ve nitelikleri belirtilen dava konusu parseller hakkında hak iddia edenlerin 90 günlük yasal süre içinde Mahkememize başvurmaları gereği krokisi ile birlikte ilan olunur.
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