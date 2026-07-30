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Giriş Tarihi: 31.07.2026 00:00

Güncelleme Tarihi: 31.07.2026 00:11

T.C. ÇAYCUMA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. ÇAYCUMA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İ L A N

ESAS NO : 2025/385 Esas Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle Zonguldak ili, Çaycuma ilçesi, Geriş köyü 103 ada 10 nolu parselin güney kısmında 128 ada 1 nolu parselin doğu kısmında yer alan tapulama harici alana ait aşağıda tapu kayıtları yazılı taşınmazlar hakkında Kadastro Kanununun 11. maddesi uyarınca askıya çıkarılan ilandır.

S.No Pafta No: Ada No: Parsel No: Yüzölçümü: Cinsi: Mevkii: Dayanağı: Krokisi:
103 10 1.082,57 Arsa Değirmen üstü 128 1 3.412,50 Demiryolu Çay Mahallesi
Davacı Adı Soyadı: Davalı Adı Soyadı Dava:
CELİL GÜRSOY ZONGULDAK ÇAYCUMA MALMÜDÜRLÜĞÜ
ÇAYCUMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI		 Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan)

Tarafları ve nitelikleri belirtilen dava konusu parseller hakkında hak iddia edenlerin 90 günlük yasal süre içinde Mahkememize başvurmaları gereği krokisi ile birlikte ilan olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02518808

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T.C. ÇAYCUMA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
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