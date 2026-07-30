T.C.

İSTANBUL

5. AİLE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2026/147 Esas

İ L A N

Davacı ZEYNEP YAREM ÇELENK MEDENİ ile Davalı BARIŞ YAKUP MEDENİ arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma davası nedeniyle;

Şaban ve Hayriye'den olma, 07/12/1994 Fatih doğumlu, 39538473260 T.C. Kimlik Numaralı BARIŞ YAKUP MEDENİ'ye tebligat yapılamamış olduğundan davalıya dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı dava dilekçesi ile özetle; davalı ile 09/05/2022 tarihinden beri evli olduklarını, evin ihtiyaçları ve çocuğun bakımını tek başına başa çıkmaya çalıştığını, davalının evlilik içi birliği ve hiçbir sorumluluğu üstlenmediğini, evliliklerinde sevgi ve saygının tamamen bittiğini, bu nedenlerle; müşterek çocuk Yiğit Mert'in velayetinin tarafına verilmesini, davalıdan 100.000 TL maddi ve manevi tazminat alınarak tarafına verilmesine, imam nikahı akdinde kıyılan mehir olarak 50 gram altının tarafına verilmesine, yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalı üzerinde bırakılması talepli dava açıldığı, 6100 sayılı H.M.K'nun 122/1 maddesi gereğince dava dilekçesine karşı iş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra başlamak üzere; 2 hafta içinde aynı kanunun 129. Maddesindeki hususları içerir şekilde cevap dilekçesi verebileceği aksi takdirde; davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı hususlarının BARIŞ YAKUP MEDENİ'ye tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliği olunur. 27.07.2026

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