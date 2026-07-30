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T.C. İstanbul Anadolu 24. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

CAN ATAKAN ALTAN'A TC: 27*******80 ilanen tebligat

ESAS NO : 2026/33 Tereke

MURİS : AYŞE SÜHEYLA KIRMIZIKAYA

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından müteveffa Ayşe Süheyla Kırmızıkaya'nın (T.C. 24*******48) tereke mevcudunun teslimi amacıyla mahkememizin yukarıda belirtilen esasına terekenin teslimi davası açılmış olup ;

Mahkememizce adresinizin tespit edilememiş olması sebebiyle ekte gönderilen ihbar evrakının ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 12/11/2026 günü saat: 11:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, müteveffadan intikal eden terekeyi kabul edip etmediğiniz hususlarında beyanda bulunmak üzere bizzat duruşmaya katılmanız veya kendinizi bir vekil ile temsil ettirmeniz, aksi takdirde müteveffadan intikal eden terekeyi aynen kabul etmiş sayılacağınız, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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