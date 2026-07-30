T.C. SİVAS İLİ ŞARKIŞLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Giriş Tarihi: 31.07.2026 00:00
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T.C.
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SİVAS İLİ
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ŞARKIŞLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
|GAYRI MENKUL SATIŞ İHALE İLANI
|1-)
|Mülkiyeti Şarkışla Belediyesine ait aşağıda belirtilen taşınmazların satışı ayrı ayrı yapılacaktır.
|2-)
|Şartname ve ekleri, Şarkışla Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden
|250 TL
|karşılığında temin edilebilir. Ve ücretsiz görülebilir.
|3-)
|İhalenin sonuçlanmasından sonra ihale bedeli üzerinden %6 kati teminat alınacaktır.
|4-)
|İhale Pey miktarı m2 birim fiyatı (m² Birim Fiyat =Tahmini Bedel / Yüzölçümü) üzerinden başlayacak ve 5,00 (BEŞ) TL den az olmayacaktır.
|5-)
|İstenilen belgeler: (11.08.2026 Saat: 16.00'a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne verilecektir. Süresinde teslim etmeyenler ihaleye katılamayacaktır.) 1)-İhale dokümanı aldığına ilişkin makbuz (Belediye Veznesinden alınacak)
2)-Tahmini Bedel üzerinden en az %3 oranında Geçici teminat yatırdığına ilişkin makbuz (Belediye Veznesinden alınacak)
3)-Nüfus cüzdanı fotokopisi (Şahıs başvuruları için)
4)-Tebligat için adres beyanı ve ihaleye katılmaya engel bir durumu olmadığına dair beyan (Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak)
5)-Belediyeye vadesi geçmiş borcu olmadığına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğü onaylı yazı (Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak)
6)-İhaleye temsilci olarak katılıyorsa yetkili olduğuna ilişkin belgeler
7)-Şartnamede belirtilen diğer özel şartlar
|6-)
|İhale aşağıda belirtilen tarih ve saate, Şarkışla Belediyesi hizmet binasında, Belediye Encümenince 2886 Sayılı D.İ.K 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü yapılacaktır.
|7-)
|Satışı yapılacak taşınmazın
|8-)
|Mahallesi
|Ada
|Parsel
|Yüzölçümü
(m2)
|Tahmini Bedeli
|Geçici Teminatı
|Açıklama
|İhale Tarihi
|İhale Saati
|1
|Gültekin Mahallesi
|1531
|4
|883,57
|4.285.314,50
|128.559,44
|Arsa (Villa)
|12.08.2026
|14.00
|2
|Gültekin Mahallesi
|1525
|1
|746,83
|3.622.126
|108.663,77
|Arsa (Villa)
|12.08.2026
|14.05
|3
|Gültekin Mahallesi
|1525
|3
|746,83
|3.622.125,50
|108.663,77
|Arsa (Villa)
|12.08.2026
|14.10
|4
|Gültekin Mahallesi
|1527
|11
|501,70
|2.433.245,00
|72.997,35
|Arsa (Villa)
|12.08.2026
|14.15
|5
|Gültekin Mahallesi
|1527
|12
|501,70
|2.433.245,00
|72.997,35
|Arsa (Villa)
|12.08.2026
|14.20
|6
|Yukarı Mahallesi
|391
|15
|342,72
|1.370.880,00
|41.126,40
|Arsa (Villa)
|12.08.2026
|14.25
|7
|Gültekin Mahallesi
|1393
|4
|833,74
|6.669.920,00
|200.097,60
|Arsa (Konut)
|12.08.2026
|14.30
|8
|Gültekin Mahallesi
|512
|2
|872,88
|6.983.040,00
|209.491,20
|Arsa (Ticari)
|12.08.2026
|14.35
|9
|Gültekin Mahallesi
|512
|3
|872,88
|6.983.040,00
|209.491,20
|Arsa (Ticari)
|12.08.2026
|14.40
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