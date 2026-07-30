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Giriş Tarihi: 31.07.2026 00:00

T.C. SİVAS İLİ ŞARKIŞLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C.

SİVAS İLİ

ŞARKIŞLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
GAYRI MENKUL SATIŞ İHALE İLANI
1-) Mülkiyeti Şarkışla Belediyesine ait aşağıda belirtilen taşınmazların satışı ayrı ayrı yapılacaktır.
2-) Şartname ve ekleri, Şarkışla Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 250 TL karşılığında temin edilebilir. Ve ücretsiz görülebilir.
3-) İhalenin sonuçlanmasından sonra ihale bedeli üzerinden %6 kati teminat alınacaktır.
4-) İhale Pey miktarı m2 birim fiyatı (m² Birim Fiyat =Tahmini Bedel / Yüzölçümü) üzerinden başlayacak ve 5,00 (BEŞ) TL den az olmayacaktır.
5-) İstenilen belgeler: (11.08.2026 Saat: 16.00'a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne verilecektir. Süresinde teslim etmeyenler ihaleye katılamayacaktır.)                             1)-İhale dokümanı aldığına ilişkin makbuz (Belediye Veznesinden alınacak)
2)-Tahmini Bedel üzerinden en az %3 oranında Geçici teminat yatırdığına ilişkin makbuz (Belediye Veznesinden alınacak)
3)-Nüfus cüzdanı fotokopisi (Şahıs başvuruları için)
4)-Tebligat için adres beyanı ve ihaleye katılmaya engel bir durumu olmadığına dair beyan (Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak)
5)-Belediyeye vadesi geçmiş borcu olmadığına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğü onaylı yazı (Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak)
6)-İhaleye temsilci olarak katılıyorsa yetkili olduğuna ilişkin belgeler
7)-Şartnamede belirtilen diğer özel şartlar
6-) İhale aşağıda belirtilen tarih ve saate, Şarkışla Belediyesi hizmet binasında, Belediye Encümenince 2886 Sayılı D.İ.K 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü yapılacaktır.
7-) Satışı yapılacak taşınmazın
8-) Mahallesi Ada Parsel Yüzölçümü
(m2)		 Tahmini Bedeli Geçici Teminatı Açıklama İhale Tarihi İhale Saati
1 Gültekin Mahallesi 1531 4 883,57 4.285.314,50 128.559,44 Arsa (Villa) 12.08.2026 14.00
2 Gültekin Mahallesi 1525 1 746,83 3.622.126 108.663,77 Arsa (Villa) 12.08.2026 14.05
3 Gültekin Mahallesi 1525 3 746,83 3.622.125,50 108.663,77 Arsa (Villa) 12.08.2026 14.10
4 Gültekin Mahallesi 1527 11 501,70 2.433.245,00 72.997,35 Arsa (Villa) 12.08.2026 14.15
5 Gültekin Mahallesi 1527 12 501,70 2.433.245,00 72.997,35 Arsa (Villa) 12.08.2026 14.20
6 Yukarı Mahallesi 391 15 342,72 1.370.880,00 41.126,40 Arsa (Villa) 12.08.2026 14.25
7 Gültekin Mahallesi 1393 4 833,74 6.669.920,00 200.097,60 Arsa (Konut) 12.08.2026 14.30
8 Gültekin Mahallesi 512 2 872,88 6.983.040,00 209.491,20 Arsa (Ticari) 12.08.2026 14.35
9 Gültekin Mahallesi 512 3 872,88 6.983.040,00 209.491,20 Arsa (Ticari) 12.08.2026 14.40

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02520942

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T.C. SİVAS İLİ ŞARKIŞLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
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