T.C. SİVAS İLİ ŞARKIŞLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

5-)

İstenilen belgeler: (11.08.2026 Saat: 16.00'a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne verilecektir. Süresinde teslim etmeyenler ihaleye katılamayacaktır.) 1)-İhale dokümanı aldığına ilişkin makbuz (Belediye Veznesinden alınacak)

2)-Tahmini Bedel üzerinden en az %3 oranında Geçici teminat yatırdığına ilişkin makbuz (Belediye Veznesinden alınacak)

3)-Nüfus cüzdanı fotokopisi (Şahıs başvuruları için)

4)-Tebligat için adres beyanı ve ihaleye katılmaya engel bir durumu olmadığına dair beyan (Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak)

5)-Belediyeye vadesi geçmiş borcu olmadığına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğü onaylı yazı (Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak)

6)-İhaleye temsilci olarak katılıyorsa yetkili olduğuna ilişkin belgeler

7)-Şartnamede belirtilen diğer özel şartlar