İ L A N

T.C. YUNAK SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/252 Esas

İLGİLİ KİŞİ :14**84 T.C. Numaralı 12/04/19* dğmlu İzzet ve Liman kızı DİLAY GÜNDEŞ KAÇAN

Aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 14/10/2026 günü saat: 10:50'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.27/07/2026

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