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ANTALYA 3. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/480

KARAR NO : 2025/542

Davacı TAYLAN MEHMET §NEHİR tarafından Davalı SİBEL NEHİRE aleyhine mahkememizde açılan Tanıma Ve Tenfiz davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1-Davacının davasının KABULÜ ile; tarafların boşanmalarına ilişkin Lons Le Saunier (jura) Asliye Hukuk Mahkemesi Aile Davaları Hakimliğinin 18/07/2013 kesinleşme tarihli, 11/01886 dava numaralı kararı ile onaylanan ilamının TANIMA VE TENFİZİNE, karar kesinleştiğinde ilgili nüfus müdürlüğüne tesciline,

2- ISPARTA İli, YALVAÇ İlçesi, S****AR Köyü/mah. Cilt 1*, hane 1*6'de nüfusa kayıtlı, 545******68 T.C. Kimlik numaralı FA**H RAMA**N ve KE**BAN'dan olma, 09/09/1980 doğumlu davacı TAYLAN MEHMET NEHİR ile aynı hanede nüfusa kayıtlı 539******20 T.C. Kimlik numaralı NAZIM ve FERİAL'dan olma 01/03/1983 doğumlu davalı SİBEL NEHİR'in boşanmış olduklarının kayıtlı oldukları nüfus idaresine BİLDİRİLMESİNE,

3- 5718 sayılı yasanın 56. maddesi uyarınca Lons Le Saunier ( jura) Asliye Hukuk Mahkemesi Aile davaları Hakimliği ilamının alt bölümüne mahkememiz bu hükmünün yazılmasına ve mühürlenerek imzalanmasına,

4- Alınması gerekli 615,40 TL harçtan peşin yatırılan 269,85 TL harcın mahsubu ile bakiye 345,55‬ TL harcın davalıdan alınarak hazineye irad kaydına,

5- Davacı vekilinin harcadığı emek ve çalışma karşılığı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca 30.000,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak, davacıya verilmesine,

6-Davacı tarafından yapılan 18.927,20 TL yargılama masrafının davalıdan alınarak, davacıya verilmesine,

7-Davacı tarafından yatırılan ve harcanmayan gider avansının karar kesinleştiğinde davacıya iadesine,

Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı, kararın tebliğinden itibaren iki haftalık istinaf süresi içerisinde Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi'nde istinaf yolu açık olmak üzere, açık yargılama sonunda verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 01/07/2025

Şeklinde karar verilmiş olup, iş bu gerekçeli karar tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 06/07/2026