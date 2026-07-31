Giriş Tarihi: 01.08.2026 00:00
AYDIN KARACASU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İLAN
Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'nun 15/12/2021 tarih ve 39-4373 sayılı kararı ile kamulaştırılmasına karar verilen, aşağıda malikleri ve taşınmaz bilgilerinin belirtildiği parsellere ilişkin olarak TEDAŞ tarafından Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili davasının açılmış olduğu, bu işleme karşılık bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 30 gün süre içerisinde idari yargıda iptal davası adli yargıda düzeltme davası açılabileceği, husumetin adı geçen kuruma yöneltilebileceği kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararını aldıklarını belgelemedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Karacasu İlçesi Ziraat bankası şubesine yatırılacağı, konuyla ilgili savunma ve delillerin ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği tarafların duruşma günü ve saatinde mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini avukat ile temsil ettirmeleri gerektiği, hazır bulunmadıkları taktirde veya bir vekil ile temsil edilmedikleri taktirde duruşmanın yokluklarında devam edeceği dava dilekçesi yerine geçmek üzere 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
|SIRA NO
|MAHKEME ESAS NO
|İLÇE
|MAHALLE
|ADA
|PARSEL
|TAŞINMAZ MALİKLERİ
|TAŞINMAZ VASFI
|YÜZÖLÇÜMÜ
(m²)
|KAMULAŞTIRILAN ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ
(m²)
|DAVA TARİHİ
|1
|2025/181
|KARACASU
|YENİKÖY
|101
|81
|MUSA GÜZEL
|TARLA
|4.013,01
|370,75
|25/04/2025
|2
|2025/182
|KARACASU
|YENİKÖY
|101
|82
|MAHMUT KEMAL ARDIÇ
|TARLA
|6.697,02
|425,38
|25/04/2025
|3
|2025/183-1
|KARACASU
|YENİKÖY
|101
|882
|ALİ ÇAM VE DİĞERLERİ
|TARLA
|7.685,29
|359,19
|25/04/2025
|4
|2025/183-2
|KARACASU
|YENİKÖY
|101
|883
|ALİ ÇAM VE DİĞERLERİ
|TARLA
|0,94
|0,94
|25/04/2025
|5
|2025/184-1
|KARACASU
|YENİKÖY
|101
|92
|İRFAN GÜZEL VE DİĞERLERİ
|TARLA
|1.664,74
|192,95
|25/04/2025
|6
|2025/184-2
|KARACASU
|YENİKÖY
|101
|96
|İRFAN GÜZEL VE DİĞERLERİ
|TARLA
|2.849,42
|223,38
|25/04/2025
|7
|2025/185
|KARACASU
|YENİKÖY
|101
|97
|HİMMET GÜZEL
|TARLA
|2.432,75
|195,61
|25/04/2025
|8
|2025/186
|KARACASU
|YENİKÖY
|101
|630
|SÜLEYMAN KARAGÖL
|TARLA
|2.366,50
|489,71
|25/04/2025
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02521748