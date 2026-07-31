AYDIN KARACASU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'nun 15/12/2021 tarih ve 39-4373 sayılı kararı ile kamulaştırılmasına karar verilen, aşağıda malikleri ve taşınmaz bilgilerinin belirtildiği parsellere ilişkin olarak TEDAŞ tarafından Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili davasının açılmış olduğu, bu işleme karşılık bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 30 gün süre içerisinde idari yargıda iptal davası adli yargıda düzeltme davası açılabileceği, husumetin adı geçen kuruma yöneltilebileceği kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararını aldıklarını belgelemedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Karacasu İlçesi Ziraat bankası şubesine yatırılacağı, konuyla ilgili savunma ve delillerin ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği tarafların duruşma günü ve saatinde mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini avukat ile temsil ettirmeleri gerektiği, hazır bulunmadıkları taktirde veya bir vekil ile temsil edilmedikleri taktirde duruşmanın yokluklarında devam edeceği dava dilekçesi yerine geçmek üzere 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

SIRA NO MAHKEME ESAS NO İLÇE MAHALLE ADA PARSEL TAŞINMAZ MALİKLERİ TAŞINMAZ VASFI YÜZÖLÇÜMÜ

(m²) KAMULAŞTIRILAN ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ

(m²) DAVA TARİHİ 1 2025/181 KARACASU YENİKÖY 101 81 MUSA GÜZEL TARLA 4.013,01 370,75 25/04/2025 2 2025/182 KARACASU YENİKÖY 101 82 MAHMUT KEMAL ARDIÇ TARLA 6.697,02 425,38 25/04/2025 3 2025/183-1 KARACASU YENİKÖY 101 882 ALİ ÇAM VE DİĞERLERİ TARLA 7.685,29 359,19 25/04/2025 4 2025/183-2 KARACASU YENİKÖY 101 883 ALİ ÇAM VE DİĞERLERİ TARLA 0,94 0,94 25/04/2025 5 2025/184-1 KARACASU YENİKÖY 101 92 İRFAN GÜZEL VE DİĞERLERİ TARLA 1.664,74 192,95 25/04/2025 6 2025/184-2 KARACASU YENİKÖY 101 96 İRFAN GÜZEL VE DİĞERLERİ TARLA 2.849,42 223,38 25/04/2025 7 2025/185 KARACASU YENİKÖY 101 97 HİMMET GÜZEL TARLA 2.432,75 195,61 25/04/2025 8 2025/186 KARACASU YENİKÖY 101 630 SÜLEYMAN KARAGÖL TARLA 2.366,50 489,71 25/04/2025