GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İHALE İLANIDIR

MÜLKİYETİ GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NE AİT KİRALAMA YETKİSİ GBB ÇEVRE VE ENERJİ A.Ş. DE BULUNAN, 21 ADET "ELEKTRİK ARAÇ ŞARJ İSTASYON NOKTASININ KİRAYA VERİLMESİ İŞİNE AİT İHALE İLANIDIR

1- İHALENİN KONUSU:

Mülkiyeti Belediyemize ait, Kiralama ve işletme yetkisi GBB ÇEVRE VE ENERJİ A.Ş. de bulunan aşağıda adresleri bulunan 21 adet otopark alanı olan

-15 Temmuz Mahallesi Ganire Paşayeva Caddesi No 12 Mehmet Şimşek Tenis Kompleksi İç Otopark Alanı Şehitkamil/Gaziantep Osmangazi Mahallesi Mühendis Mehmet Korkut Küçükcan Caddesi Mono Rose Otopark Alanı Şehitkamil/Gaziantep Turgut Özal Bulvarı Gaziray Beylerbeyi İstasyonu Otopark Alanı Şehitkamil/Gaziantep 15 Temmuz Mahallesi 56062. Cadde, No:15 Ökkeş Eruslu Parkı Arkası Otopark Alanı Şehitkamil/Gaziantep Güvenevler Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi Gaziantep Kolej Vakfı Karışısı Otopark Alanı Şehitkamil/Gaziantep Mücahitler Mahallesi Şehitkamil Kongre Merkezi Arkası Otopark Alanı Şehitkamil/Gaziantep Pirsultan Mahallesi Lefkoşe Caddesi Pirsultan Taksi Durağı Otopark Alanı Şehitkamil/Gaziantep İbrahimli Mahallesi Vadi Park Arkası Naci Topçuoğlu Bulvari Otopark Alanı Şehitkamil/Gaziantep Fidanlık Mahallesi Hüyük Caddesi Batalhöyük Otopark Alanı Şehitkamil/Gaziantep Sarısalkım Mahallesi, Gölet Yolu Galle Park Otopark Alanı Şehitkamil/Gaziantep Şahintepe Mahallesi, Adnan Menderes Caddesi, No:104 Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Eğitim Akademisi Önü Şahinbey/Gaziantep Çamlıtepe Mahallesi, 153106 Nolu Cadde, No: 3 (Beylerbeyi / Beykent bölgesi) Fatih Sultan Mehmet Eğitim Akademisi Önü Şehitkamil/Gaziantep Gaziray Mücahitler İstasyonu Otopark Alanı Şehitkamil/Gaziantep 15 Temmuz Mahallesi Gazi Ulaş A.Ş. Raylı Sistemler Depo Merkezi Önü Şehitkamil/Gaziantep 25 Aralık Mahallesi 1557 Ada 27 Parsel Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi Önü Şahinbey/Gaziantep Gazi Mahallesi, 24012 Nolu Cadde, Kavaklık Parkı Girişi No: 4 (275 Ada 6 Parsel de Bulunan hayad cafe) Park Alanı Şehitkamil/Gaziantep Şahinbey ilçesi Mahmut Tevfik Atay Bulvarı, No: 16 Yamaçtepe Mahallesi 275 Ada 1 Parsel Engelsiz Yaşam Merkezi Önü Şahinbey/Gaziantep Festival Park Otopark Alanı Şehitkamil/Gaziantep Üniversite Bulvarı Binevler Mahallesi No:240 Ali Şefik Özdemirbey Parkı İçi Diş Hekimliği Fakültesi Karşısı Şahinbey/Gaziantep Gazi Mahallesi, 24012 Nolu Cadde, Kavaklık Parkı Girişi No: 4 (275 Ada 40 Parsel de Bulunan hayad cafe) Şehitkamil/Gaziantep Gazi Mahallesi, 24014 Nolu Cadde, Kavaklık Parkı Girişi No: 4 Baro Lokali Otopark Alanı Şahinbey/Gaziantep

Adresinde bulunan yerlerin 31.10.2033 tarihine kadar kiraya verilmesi işidir.

2- MİKTAR, NEVİ VE TÜR AÇIKLAMASI

İlçe Taşınmazın Adı İmar Durumu Süre (AY) Muhammen Bedel Geçici Teminat Evrakların İdareye Teslim Edileceği Tarih İhale Tarihi Şehitkamil 21 Adet Otopark içi Şarj istasyon alanı Otopark 31.10.2033 tarihine kadar 37.423.545,60 TL +Ciro %3 1.123.000,00 TL 17.08.2026 Pazartesi Günü Saat 17:00'e kadar 18.08.2026 Salı Günü Saat 13:00

3- KİRA SÜRESİ ve MUHAMMEN BEDEL: İhale konusu iş, aylık KDV Hariç 40.000,00.-TL olmak üzere, 31.10.2033 tarihine kadar toplam muhammen bedeli 37.423.545,60-TL ve İhale açık artırımı yapılacak elektrikli araç şarj istasyonu satış hasılatının en az %3'ü olarak muhammen tespit edilmiştir.

4- İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ: İhale konusu iş, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35. Maddesi (a) fıkrası gereğince Kapalı Teklif usulü artırma suretiyle tek ihale edilecektir.

5- İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ ve BEDELİ: İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 2.000,00-TL karşılığında GBB ÇEVRE VE ENERJİ A.Ş./İhale ve Satın alma Müdürlüğünden temin edebilirler.

6- GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI: Bu ihale özelinde geçici teminat bedeli 1.123.000,00 -TL belirlenmiştir belirtilen yerlere ait geçici teminat tutarları GBB ÇEVRE VE ENERJİ A.Ş. Muhasebesi ya da Türkiye Halk Bankası Ticari Şubesi nezdindeki GBB ÇEVRE VE ENERJİ A. Ş. ye ait IBAN NO:TR 56 0001 2009 6320 0010 2612 55 nolu hesaba nakden yatırabilecek veya aynı miktar geçici teminatı limit dahili Süresiz Banka Teminat Mektubu olarak GBB ÇEVRE VE ENERJİ A.Ş. İhale ve Satın alma Şube Müdürlüğüne verilecektir.

İhale Komisyonu ihale sırasında yükselen tekliflere göre geçici teminatın tamamlatılmasını isteyebilir. İhaleye geçici teminatı tamamlayanlar arasında devam edilir.

7- İHALENİN YERİ, SAATİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ: Söz konusu yerin ihalesi 18.08.2026 Salı günü saat 13.00 'de GBB ÇEVRE VE ENERJİ toplantı salonunda İhale Komisyonunca yapılacaktır.

İhaleye iştirak edeceklerin, aşağıda istenilen belgelerle birlikte İhale Alım Satım Şube Müdürlüğüne en geç 17.08.2026 Pazartesi günü saat 17:00'a kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

8- İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI: Şirketimizce yapılacak olan ihaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

A) İstekli gerçek kişi ise;

a) Kanuni ikametgâhı olması,

b) Türkiye'de tebligat için adres göstermesi ve telefon numarası bildirmesi,

c) Vekâleten iştirak ediyorsa yetkili olduğuna dair Noter onaylı vekâletname,

d) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

e) Noterden onaylı imza sirküleri,

f) Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

g) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz

h) Geçici teminat olarak banka veya vezne alındı makbuzu veya Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerden herhangi birisini başvuru dosyalarında sunacaklardır.

ı) Son 3 Yıl İçerisinde Aktif olarak Elektrikli Araç Şarj İstasyonu kurulumu ve işletmeciliği yaptığını işyeri açma, çalıştırma ruhsatı ve lisansı ile belgelendirmek zorunludur.

i) Türkiye genelinde en az 50 ilde kurulu ve aktif olarak işletilen DC şarj istasyonlarına sahip olduğunu, istasyonların il bazında yer aldığı güncel listeyi veya EPDK kayıtları ile uyumlu sunmalıdır. Donanımsal belgeyi teklif kapsamında sunmalıdır.

j) Ürün portföyünde en az 300 kW gücünde, çift soketli DC hızlı şarj ünitesi bulunmalı ve bu husus üretici katalogları veya teknik dokümanlarla belgelendirilmelidir

B) İstekli tüzel kişilik ise;

a) İdare merkezinin bulunduğu yerin mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya diğer resmi makamdan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge,

b) Şirketin imza ve yetki sirkülerinin ve varsa şirketin adına girişimde bulunacak (İhaleye girecek) kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname,

e) Türkiye'de tebligat için adres göstermesi ve telefon bildirmesi,

f) Geçici teminatın yatırıldığına dair banka dekontu veya vezne alındı makbuzu veya Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler,

g) İhaleye iştirak eden tarafından her sahifesi ayrı ayrı imzalanmış şartname

h) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz,

ı) Son 3 Yıl İçerisinde Aktif olarak Elektrikli Araç Şarj İstasyonu kurulumu ve işletmeciliği yaptığını gösteren işyeri açma, çalıştırma ruhsatı ve lisansı ile belgelendirmek zorunludur.

i) Türkiye genelinde en az 50 ilde kurulu ve aktif olarak işletilen DC şarj istasyonlarına sahip olduğunu, istasyonların il bazında yer aldığı güncel listeyi veya EPDK kayıtları ile uyumlu sunmalıdır. Donanımsal belgeyi teklif kapsamında sunmalıdır.

j) Ürün portföyünde en az 300 kW gücünde, çift soketli DC hızlı şarj ünitesi bulunmalı ve bu husus üretici katalogları veya teknik dokümanlarla belgelendirilmelidir

İsteklilerin Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (A) ve (B) fıkralarındaki esaslara göre belge temin edeceklerdir.

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.