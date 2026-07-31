Giriş Tarihi: 01.08.2026 00:00
Örnek No:55*
T.C. AMASYA 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2026/10 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Ortaklığın giderilmesi davasından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/10 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
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1 NO'LU TAŞINMAZIN
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Özellikleri : Amasya İl, Merkez İlçe, ŞEYHCUİ Mahalle/Köy, 965 Ada, 14 Parsel, Kuzey tarafından kanal ve güney tarafından orman parseli ile bitişiktir. Doğu ve batı komşusu olan parseller ise benzeri nitelikli boş arsalardır. ...
Adresi : Amasya İli, Merkez İlçesi, Şeycui Mahallesi 965 Ada 14 Parsel Merkez / AMASYA
Yüzölçümü : 1.160,63 m2
İmar Durumu : Taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planı içerisinde bir kısmı konut alanında bir kısmı Park alanında Bir kısmı da imar yolunda kalmaktadır.Konut alanında kalan kısmın inşaat nizamı E=1.50 Yençok=5kat TAKS=0.30 dur.
Kıymeti : 16.248.820,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
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Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 14/09/2026 - 13:57
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Bitiş Tarih ve Saati : 21/09/2026 - 13:57
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 07/10/2026 - 13:57
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Bitiş Tarih ve Saati : 14/10/2026 - 13:57
30/07/2026
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(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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