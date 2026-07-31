T.C. AMASYA 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Özellikleri : Amasya İl, Merkez İlçe, ŞEYHCUİ Mahalle/Köy, 965 Ada, 14 Parsel, Kuzey tarafından kanal ve güney tarafından orman parseli ile bitişiktir. Doğu ve batı komşusu olan parseller ise benzeri nitelikli boş arsalardır. ... Adresi : Amasya İli, Merkez İlçesi, Şeycui Mahallesi 965 Ada 14 Parsel Merkez / AMASYA Yüzölçümü : 1.160,63 m2 İmar Durumu : Taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planı içerisinde bir kısmı konut alanında bir kısmı Park alanında Bir kısmı da imar yolunda kalmaktadır.Konut alanında kalan kısmın inşaat nizamı E=1.50 Yençok=5kat TAKS=0.30 dur. Kıymeti : 16.248.820,00 TL KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.