İ L A N

T.C. BİNGÖL AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/98 Esas

DAVALI : MURAT ARIN-13204771836

Mahkememizce dava dilekçesinde davalının belirtilen adresinine tebligat yapılamadığından ve adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir. Dava dilekçesi yönünden ; Davacı Nihal ARIN tarafından aleyhinize açılan Boşanma davasında; Tarafların boşanmalarına, Müşterek çocuk Elif ve Muhammed'in velayetinin kendisine verilmesine, tedbir nafakası olarak müşterek çocuklar için 15.000 TL ödenmesine (dava sonucunda müşterek çocuk için iştirak yoksulluk nafakası olarak devamına), bir kısım ev eşyalarının ve ziynet eşyalarının kendisine ödenmesine karar verilmesi talep ve dava edilmiştir. Dava dilekçesine, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra başlamak üzere 2 hafta içerisinde cevap vermeniz, varsa bu süre içerisinde ilk itirazlarınızı ve tüm delillerinizi sunmanız, cevap vermediğiniz taktirde ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz ve dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağınız dava dilekçesinin ve tensip zaptının tebliği yerine geçmek üzere adresi meçhul olan davalı Murat ARIN'a (132******836 TCKN) İLANEN TEBLİĞ olunur.