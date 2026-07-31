İ L A N

T.C. BOLU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2026/195 Esas

Davacı Hazine ve Maliye Bakanlığı vekili dava dilekçesinde; Bolu ili, Merkez ilçesi, Semerkant Mahallesinde bulunan 213 ada 9 parsel nolu 450,00 m² yüzölçümlü taşınmazda 3/96 hissedar olan "Hafize" isimli şahısa Bolu 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 08/04/2016 tarih 2015/994 Esas ve 2016/335 Karar sayılı ilamıyla kayyım tayin edildiğini, bahse konu taşınmazın 10 yıldan uzun süredir kayyım tarafından yönetilmekte olup "Hafize" hakkında gaiplik kararı verilmesini ve gaibe ait mirasın Hazineye intikalini talep edilmiş olmakla, adı geçen hakkında malumatı olanların veya bulunduğu yeri bilenlerin mahkememize bilgi vermeleri, iş bu ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde adı geçeni veya kendisini tanıyanların mahkememize bilgi için başvurmamaları halinde adı geçenin gaipliğine karar verileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 29.07.2026