T.C. BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Tapu Kaydı: Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesi, 4898 ada, 4 nolu parselde, 1.184,00 m² tapu alanlı, 216 / 3552 arsa paylı ve niteliği 'Altı Katlı Betonarme Apartman Binası ve Dükkan ve Arsası '' vasıflı taşınmazın, bağımsız bölüm niteliği KONUT olan, 1. Kat, 3 nolu bağımsız bölümün tam hissesi satışa konudur. Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Güneştepe* ( Tapuda Yunuseli ) Mahallesi, 771. Sokak, Atmaca 6 Apartmanı, No:8, İç Kapı No:3 adresinde bulunmakta olup; Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği kapsamında net alan tanımına göre; onaylı ruhsat projesi verilerine göre toplam net kullanım alanı yaklaşık 83,80 m², toplam faydalı kullanım alanı yaklaşık (balkonlar dahil) 103,25 m² ve toplam bürüt kullanım alanı yaklaşık 117,00 m² olarak hesaplanmıştır. Keşif tarihinde borçluya ait taşınmaz incelenmiş olup hâlihazırda kullanılmakta olduğu tespit edilmiştir. Dosya içerisinde sunulan onaylı ruhsat projesi verisine göre Mesken nitelikli taşınmaz; salon, 3 oda, antre-hol, mutfak, banyo-wc, duş, wc ve 2 balkon mahallerinden teşkil edilmiş olup salon ve odaların zeminleri laminant parke kaplama, mutfak ve antre-hol alanı zeminleri seramik kaplamadır. Hacimlerin duvarları sıva üzeri boyalı olup hacimlerde kartonpiyer uygulaması bulunmaktadır. Mutfakta alt-üst dolap arasında tezgâh bulunmaktadır. Banyo-wc, duş ve wc alanlarının zemin ve duvarları seramik kaplama olup duş kabin bulunmaktadır. Balkonlarda cam balkon uygulaması bulunmaktadır. Giriş kapısı çelik kapı, iç kapıları ahşap panel kapıdır. Isıtma panel radyatör sistemi ile yapılmaktadır. Binanın dış cephe duvar yüzeyleri sıva üzeri boyalıdır. Taşınmazın bulunduğu yapının ana giriş kapısı camlı demir profil kapı, merdivenler ve giriş holü mermer kaplama, korkuluklar alüminyum profil olup asansör vardır. Taşınmaz tek bloklu ayrık nizam site içerisinde bulunmakta olup parsel içerisinde açık otopark alanı ve peyzaj alanı bulunmaktadır. Kıymeti : 6.000.000,00 TL KDV Oranı : KDV Kanunun 17. Maddesinin 4. Fıkrası Uyarınca Muaf Bu yazılanlar özet bilgilerdir. Ayrıntılar ve Şartlar Satış İlanında Mevcut Olup Satışa İştirak Edenlerin Şartnameyi - Satış İlanını ve Eklerini Görmüş ve Münderecatını Kabul Etmiş Sayılacakları İlan Olunur.