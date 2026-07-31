İ L A N

T.C. DİDİM(YENİHİSAR) 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/34 Esas

DAVALI : Onur Turp

Davacılar Cemile Parlak, Dilek Parlak, Savaş Parlak, Sevgi Parlak ile Davalılar Gülay Ünal Yılmaz, Metin Özkardaş, Mustafa Atasoy, Onur Turp, Selda Turp, Sultan Sözübek arasında Mahkememizde kat karşılığı inşaat sözleşmesinin feshi ve tazminat davası açılmakla, davanın Mahkememizin 2024/34 Esasına kaydı yapılmıştır.

İş bu davada ön inceleme aşaması tamamlanmakla tahkikat aşamasına geçilmiş olup Mahkememizin 01/07/2026 tarihli duruşmasında ön inceleme duruşma zaptının davalı Onur Turp'a ilanen tebligat yoluyla tebliğine karar verilmiştir. Yeni duruşma günü olarak belirlenen 14/10/2026 günü saat 10:20'de geçerli bir özrü olmadan Mahkemede hazır bulunmaması durumunda duruşmaya yokluğunda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği; tahkikatın sonra erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve HMK'nın 186'ncı madde hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluğunda hüküm verilebileceği davalı Onur Turp'a ilanen ihtar ve tebliğ olunur.