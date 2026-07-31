T.C. DİYARBAKIR 3. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/319 Esas

KARAR NO : 2025/532

Davalı : 1- NURETTİN AKALIN

Davacı : 2- ZEHRA AKALIN

Dava : Boşanma

Yukarıda tarafları ve konusu yazılı davanın yapılan yargılaması sonunda, verilen kararın adına tebligat yapılamayan davalı NURETTİN AKALIN'a ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup,

HÜKÜM:

DAVANIN KISMEN KABULÜNE KISMEN REDDİNE,

Diyarbakır ili, Çınar ilçesi, Çeltikaltı mah/köy, Cilt No:22, Hane No:9, BSN:46'de nüfusa kayıtlı, Mehmet Emin ve Muhabbet kızı, 03/05/1987 Diyarbakır doğumlu, 10367113282 TC kimlik numaralı Zehra AKALIN ile aynı yer BSN:26'de nüfusa kayıtlı, Hamza ve Nezahat oğlu, 01/09/1979 Diyarbakır doğumlu, 11402078856 TC kimlik numaralı Nurettin AKALIN'ın TMK'nın 166/1 maddesi gereğince BOŞANMALARINA, 2-Tarafların müşterek çocukları 21/10/2007 doğumlu Muhammed AKALIN, 01/10/2010 doğumlu Rümeysa AKALIN ile 16/02/2015 doğumlu Hamza AKALIN'ın velayetinin davacı anneye VERİLMESİNE, 3-Baba ile müşterek çocukların her ayın 1. ve 3. Haftası Cumartesi günleri saat 09:00'dan Pazar saat 17:00'a kadar, Ramazan Bayramının arefe günü saat 13:00'dan 2. günü saat 09:00'a kadar, Kurban Bayramının 2. günü saat 17:00'dan 4. günü saat 17:00'a kadar, MEB'ce belirlenmiş resmi yarı yıl(sömestr) tatilinin ilk haftasında Pazartesi günü saat 09:00'dan Pazar günü saat 17:00'ye kadar, her yıl 1 Temmuz saat 09:00'dan 31 Temmuz saat 17:00'a kadar, babalar günü saat 09:00'dan ertesi gün saat 17:00'a kadar, tek sayı ile biten yılbaşlarında 31 Aralık günü saat 09:00'dan ertesi gün saat 17:00'a kadar, ortak çocukların tek sayı ile biten doğum günlerinde saat 09:00'dan ertesi gün saat 17:00'a kadar görüşüp şahsi ilişkilerinin bu şekilde tesis edilmesine, 4-Müşterek çocuklardan her biri için ayrı ayrı aylık 2000,00 TL tedbir nafakasının karar tarihi itibariyle tahsilde tekerrür olmayacak şekilde herbiri için ayrı ayrı aylık 3000,00 TL tedbir nafakası şeklinde artırılarak toplam aylık 9000,00 TL tedbir nafakasının karar kesinleşinceye kadar davalıdan alınarak davacı tarafa verilmesine, 5- Müşterek çocuklardan her biri için aylık 5000,00 TL'den toplam aylık 15000,00 TL iştirak nafakasının kararın kesinleşmesini takiben davalıdan alınarak davacı tarafa verilmesine, 6- Davacı kadın lehine aylık 2000,00 TL tedbir nafakasının karar kesinleşinceye kadar davalıdan alınarak davacı tarafa verilmesine, 7- Davacı kadın lehine aylık 4000,00 TL yoksulluk nafakasının kararın kesinleşmesini takiben davalıdan alınarak davacı tarafa verilmesine, fazlaya ilişkin istemin reddine, 8-Manevi tazminat talebinin kısmen kabulüne, 150.000,00 TL manevi tazminatın davalıdan alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin istemin reddine, 9-Maddi tazminat talebinin kısmen kabulüne, 150.000,00 TL maddi tazminatın davalıdan alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin istemin reddine, Dair, davacı asil ve vekilinin yüzüne karşı davalının yokluğunda verilen karara, 6100 Sayılı HMK'nın 341 vd. Hükümleri doğrultusunda gerekçeli kararın tebliğinden itibaren (2 haftalık) süre içerisinde Mahkememize yahut başka bir yer Mahkemesine dilekçe ile başvurmak ve gerekli harç ve giderlerinin tamamını ödemek suretiyle Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi nezdinde istinaf kanun yoluna başvurulabileceğine karar verildi. ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılması ilanen tebliğ olunur.