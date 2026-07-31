T.C. ESKİŞEHİR SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU BAŞKANLIĞI'NDAN

ESAS SAYISI : 2025/106 Ort. Gid. Satış

Eskişehir 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 12/09/2023 tarih ve 2022/1037 Esas, 2023/2587 Karar sayılı dosyasında verilen satış kararı doğrultusunda satışa konu "Eskişehir ili, Tepebaşı ilçesi, Tepebaşı mahallesi, 2304 ada, 1 parsel, 2. Blok, 2. Kat, 11 nolu bağımsız bölüm" taşınmazın 1. İhale tarihi 18/11/2026 - 2. İhale Tarihi 14/12/026 olarak belirlenmiştir. Artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilmekte olup;

Taşınmazda miras payı sahibi, bilinen ve tebliğ yapılamayan en son adresi HER HOOGT 24 AMSTERDAM 1025 HA 9983 olan, Eskişehir ili, Alpu ilçesi, Alpu Merkez Mah/köy, C:73, Aile S.N:292, S.N:10'de nüfusa kayıtlı, Hasan Hüseyin ve Naile'den olma, 09/03/1956 doğumlu, 21889865344 T.C. Kimlik Numaralı, NURHAYAT KAYALAR'a,

İş bu ilanın yayımı tarihinden itibaren 7 gün sonra satış ilanının tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur.27/07/2026