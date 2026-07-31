T.C. İZMİR 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2026/316 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

2942 s. Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 s.Yasa ile değişik 10. maddesi gereğince;

a)Kamulaştırılacak İzmir İli Konak İlçesi Yeşildere Mah 1083 Sk 22 numaralı adreste kain taşınmazın zemin ve zeminüstü taşınmaz malın kamulaştırılmasının kararlaştırıldığı,

b)Taşınmazın malikinin Ferhat Uludenizliler-38326659282, Gülay Çelik-38458656364, Murat Uludenizliler-38314659638 , Yaşar Uludenizliler-38317659574

olduğu,

c)Kamulaştırmayı yapan idarenin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı olduğu,

d)Bu duruşma zaptının tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri,

e)Açılacak davalarda husumetin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yöneltileceği,

f)30 günlük dava açma süresi içerisinde, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden zemin üstü yağının kamulaştırma yapan idareye aidiyetine karar verileceği,

g)Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Vakıflar Bankası Adliye Şubesine yatırılacağı,

h)Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri, tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği ihtar ve tebliğ olunur.