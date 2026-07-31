T.C. KÜTAHYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/358 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BİLGİLERİ : Kütahya Merkez Okçu Mah., 3676 Ada 10 Parsel, 7.251,35 m2 yüzölçümlü, Tarla Vasıflı Taşınmaz

KAMULAŞTIRILACAK ALAN : 74,75 m2

TEKLİF EDİLEN BEDEL : 205.562,50-TL

MALİK BİLGİLERİ : Ahmet ZENGİN vd.

KAMULAŞTIRANKURUM : Kütahya Belediye Başkanlığı

Davacı kurum vekili tarafından mahkememizin 2026/358 Esasında açılan kamulaştırma bedel tespiti ve tescil davasına dair kamulaştırılacak taşınmazla ilgili bilgiler sunulmakla,

Kamulaştırılan taşınmazın malikleri veya ilgisi bulunanların, mahkememizce yapılacak tebliğden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı davacı kuruma husumet yöneltilerek idari yargıda iptal davası açmaları, aksi halde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden davacı kurum adına tescil edileceği,

Duruşmanın 18/09/2026 günü saat 11:00'de yapılacağı, aksi halde duruşma ve işlemlerin yokluklarında yürütüleceği TÜM DAVALILARA İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.29/07/2026