T.C. MURATLI 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2026/266 Esas 25.06.2026

Konu : BELGE TALEBİ

BASIN İLAN KURUMU TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE

Davacı , HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile Davalı , TEKİRDAĞ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Dava konusu Tekirdağ ili Muratlı ilçesi Yeşilsırt Mahallesi 1848 parsel sayılı taşınmazda hisse sahibi olan gaip kişiler hissedar olan Süleyman oğlu Emin, Süleyman oğlu Hasan ve Süleyman kızı Ümmügülsüm'ün gaipliğine ve bahse konu taşınmazın davacı adına tesciline karar verilmesi istenilmiş olmakla, gaip kişiler hissedar olan Süleyman oğlu Emin, Süleyman oğlu Hasan ve Süleyman kızı Ümmügülsüm'ün hayat ve mematından haberdar olanların ve dava konusu taşınmazın tapu malikleri hakkında bilgisi olanların Mahkememizin 2026/266 esas sayılı dosyasına ilan tarihinden itibaren ( 6 ) ay içerisinde bildirmeleri, bu süre içinde bildirilmediğinde herhangi bir haber alınamadığından GAİPLİKLERİNE karar verilmesine karar verileceği ilanen tebliğ olunur.