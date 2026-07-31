T.C. MURATLI 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2026/263 Esas 25.06.2026

Konu : BELGE TALEBİ

BASIN İLAN KURUMU TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE

Davacı , HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile Davalı , TEKİRDAĞ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Dava konusuTekirdağ ili Muratlı ilçesi Muradiye Mahallesi 1 ada 62 parsel sayılı hisse sahibi olan gaip kişiler hissedar olan Hasan oğlu Ahmet ve Kerim kızı Zeynep'in gaipliğine ve bahse konu taşınmazın davacı adına tesciline karar verilmesi istenilmiş olmakla, gaip kişiler hissedar olan Hasan oğlu Ahmet ve Kerim kızı Zeynep'in hayat ve mematından haberdar olanların ve dava konusu taşınmazın tapu malikleri hakkında bilgisi olanların Mahkememizin 2026/263 esas sayılı dosyasına ilan tarihinden itibaren ( 6 ) ay içerisinde bildirmeleri, bu süre içinde bildirilmediğinde herhangi bir haber alınamadığından GAİPLİKLERİNE karar verilmesine karar verileceği ilanen tebliğ olunur.