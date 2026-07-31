Giriş Tarihi: 01.08.2026 00:00
Güncelleme Tarihi: 01.08.2026 00:27
T.C. SEFERİHİSAR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2025/35 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/35 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
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1 NO'LU TAŞINMAZIN
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Özellikleri : İzmir ili, Seferihisar ilçesi, Atatürk Mah. 5990 ada, 3 parsel Doğanbey eski yerleşiminin güneyinde, Eksendere mevkiinde kalmaktadır.Seferihisar-Kuşadası yolunun solunda kalan taşınmaz,kuzey-güney ekseninde % 10-15 eğimli bir topoğrafik yapıdadır.Güney-doğusu kadastral yola cepheli bulunan taşınmaza ulaşım,zeminde mevcut toprak yol ile sağlanmaktadır.Taşınmazın elektrik ve sulama imkanı bulunmamaktadır.Seferihisar-Kuşadası yoluna 130 m. mesafede olan taşınmaz taşlı-killi toprak yapısında olup, üzerinde 10 adet 50-60 yaşlarında zeytin ağaçları, çam fidanları ve maki türü bitki örtüsü bulunmaktadır. Çevresinde de ormanlık ve zeytinlik vasfında tarım arazileri mevcuttur.
Taşınmazın değer tespitinde;kadastral yola cepheli olması,ana yola yakın olması,ulaşım kolaylığı olumlu unsur olarak,elektrik ve sulama imkanının olmaması, ağaçların bakımsız olması ise olumsuz unsur olarak değerlendirilmiştir.
Adresi : Atatürk Mah. 5990 Ada, 3 Parsel Seferihisar / İZMİR
Yüzölçümü : 7.751,86 m2
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı dışında olup, 1/100.000 ölçekli İzmir-Manisa Çevre Düzeni Planında, Orman Alanında kalmakta olup, Çevre,Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlık Makamının 26.06.2019 tarih ve 148729 sayılı OLUR?u ile Nitelikli Doğal Koruma Alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 6.201.488,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Ahmet Çitaker: İzmir Banka Alacakları İcra Dairesi 2024/19557 E.
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Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 15/09/2026 - 10:59
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Bitiş Tarih ve Saati : 22/09/2026 - 10:59
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 08/10/2026 - 10:59
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Bitiş Tarih ve Saati : 15/10/2026 - 10:59
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2 NO'LU TAŞINMAZIN
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Özellikleri : İzmir ili, Seferihisar ilçesi, Atatürk Mah. 5989 ada, 7 parsel Doğanbey eski yerleşiminin güneyinde, Eksendere mevkiinde kalmaktadır.Seferihisar-Kuşadası yolunun solunda kalan taşınmaz,kuzey-güney ekseninde % 10-15 eğimli bir topoğrafik yapıdadır.Kuzey-batısı kadastral yola cepheli bulunan taşınmaza ulaşım,zeminde mevcut toprak yol ile sağlanmaktadır.Taşınmazın elektrik ve sulama imkanı bulunmamaktadır.Seferihisar-Kuşadası yoluna 130 m. mesafede olan taşınmaz taşlı-killi toprak yapısında olup, üzerinde delice zeytin ağaçları, çam fidanları ve maki türü bitki örtüsü bulunmaktadır. Çevresinde de ormanlık ve zeytinlik vasfında tarım arazileri mevcuttur.
Taşınmazın değer tespitinde;kadastral yola cepheli olması,ana yola yakın olması,ulaşım kolaylığı olumlu unsur olarak,elektrik ve sulama imkanının olmaması,ağaçların bakımsız olması ise olumsuz unsur olarak değerlendirilmiştir.
Adresi : Atatürk Mah. 5989 Ada, 7 Parsel Seferihisar / İZMİR
Yüzölçümü : 2.605,96 m2
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı dışında olup, 1/100.000 ölçekli İzmir-Manisa Çevre Düzeni Planında, Orman Alanında kalmakta olup, Çevre,Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlık Makamının 26.06.2019 tarih ve 148729 sayılı OLUR?u ile Nitelikli Doğal Koruma Alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 2.084.768,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: 1 nolu ile aynı.
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Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 15/09/2026 - 11:59
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Bitiş Tarih ve Saati : 22/09/2026 - 11:59
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 08/10/2026 - 11:59
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Bitiş Tarih ve Saati : 15/10/2026 - 11:59
30/07/2026
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(İİK m.114 ve m.126)
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