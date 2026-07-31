T.C. SEFERİHİSAR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Özellikleri : İzmir ili, Seferihisar ilçesi, Atatürk Mah. 5990 ada, 3 parsel Doğanbey eski yerleşiminin güneyinde, Eksendere mevkiinde kalmaktadır.Seferihisar-Kuşadası yolunun solunda kalan taşınmaz,kuzey-güney ekseninde % 10-15 eğimli bir topoğrafik yapıdadır.Güney-doğusu kadastral yola cepheli bulunan taşınmaza ulaşım,zeminde mevcut toprak yol ile sağlanmaktadır.Taşınmazın elektrik ve sulama imkanı bulunmamaktadır.Seferihisar-Kuşadası yoluna 130 m. mesafede olan taşınmaz taşlı-killi toprak yapısında olup, üzerinde 10 adet 50-60 yaşlarında zeytin ağaçları, çam fidanları ve maki türü bitki örtüsü bulunmaktadır. Çevresinde de ormanlık ve zeytinlik vasfında tarım arazileri mevcuttur.

Taşınmazın değer tespitinde;kadastral yola cepheli olması,ana yola yakın olması,ulaşım kolaylığı olumlu unsur olarak,elektrik ve sulama imkanının olmaması, ağaçların bakımsız olması ise olumsuz unsur olarak değerlendirilmiştir.

Adresi : Atatürk Mah. 5990 Ada, 3 Parsel Seferihisar / İZMİR

Yüzölçümü : 7.751,86 m2

İmar Durumu : 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı dışında olup, 1/100.000 ölçekli İzmir-Manisa Çevre Düzeni Planında, Orman Alanında kalmakta olup, Çevre,Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlık Makamının 26.06.2019 tarih ve 148729 sayılı OLUR?u ile Nitelikli Doğal Koruma Alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 6.201.488,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Ahmet Çitaker: İzmir Banka Alacakları İcra Dairesi 2024/19557 E.