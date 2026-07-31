T.C. SEFERİHİSAR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Özellikleri : İzmir ili, Seferihisar ilçesi, Tepecik Mah. 4301 ada, 3 parsel sayılı ana taşınmaz üzerinde bulunan 1 nolu bb dubleks meskenin içinde bulunduğu 4301 ada 3 nolu parsel Seferihisar şehir merkezinin güneyinde,?Akarca? olarak bilinen ikinci konut bölgesinde kalmaktadır.4301 ada 3 nolu parsel üzerinde,ikiz nizamda inşa edilmiş olan 2 adet dubleks mesken bulunmaktadır.Kıymet takdirine konu yer,girişte solda kalan 17 kapı nolu dubleks meskendir. Dubleks mesken keşif günü itibariyle kapalı olduğundan,iç özellikleri görülememiştir.Ancak dışarıdan yapılan gözlemlerde;dubleks meskenin zemin+1.kattan oluştuğu,dış doğramalar cilalı ahşap doğrama olduğu görülmüştür.Dubleks meskenin dış cephelerinde fiziksel yıpranmalar mevcuttur.Tadilata ihtiyaç duyduğu görülmüştür. Tüm altyapı hizmetlerinden faydalanan taşınmazın yakın çevresinde,yazlık konut siteleri bulunmaktadır.Denize 230 m. Seferihisar Kuşadası yoluna 300 m. ve Seferihisar merkeze 5 km mesafededir. Taşınmazın değer tespitinde;denize yakın ve deniz manzaralı olması,ulaşım kolaylığı olumlu unsur olarak,tadilata ihtiyaç duyması ise olumsuz unsur olarak değerlendirilmiştir. Adresi : Tepecik Mahallesi,1036 Sokak, No:17 Seferihisar / İZMİR Yüzölçümü : 68 m2 İmar Durumu : 1/1000 Ölçekli Doğu Akarca Uygulama İmar Planında ayrık nizam 2 kat, TAKS: 0.15 KAKS:0.30 konut imarlıdır. Kıymeti : 13.000.000,00 TL KDV Oranı : %1 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.