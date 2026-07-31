T.C. SÖKE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2026/97 Esas 30.07.2026

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı, TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile Davalı, YAVUZ DİLLİ arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

Mahkememizin yukarıda esas numarası belirtilen dosyasında verilen ara karar gereğince; taşınmazın bulunduğu yer, miktar ve vasfı belirtilen tapulu taşınmazla ilgili, davacı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından davalı aleyhine Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) açılması sebebiyle; aşağıda belirtilen taşınmazla ilgili tüm ilgililere esası yazılı dosyadaki taşınmazla ilgili konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, bu davada husumetin davacı kuruma yöneltilmesi gerektiği, süresi içerisinde İdari Yargı'da iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, dosya tarafının duruşmaların atılı bulunduğu 15/09/2026 günü saat 11:40'tan itibaren aşağıda belirtilen davalının duruşmada mahkememizde hazır bulunulması veya kendilerini bir vekil ile temsil ettirmesi gerektiği, duruşmalarda bulunmadığı veya vekil ile temsil ettirmediği takdirde duruşmanın yokluklarında devam edeceği; kamulaştırma bedelinin bankaya yatırılması hususları 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı yasanın 10/4-5 maddesi uyarınca ilan olunur.

İLGİLİ KİŞİ : YAVUZ DİLLİ - 26881222*** - CAZİM ve BEHZAT oğlu/kızı, 16/02/1968 dogumlu,

İLGİLİ KURUM : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

Taşınmaz bilgileri: Aydın İli, Söke İlçesi, Kaykıllı Mah. 103 Ada 95 Parselde kayıtlı toplam 561,04 m2 yüzölçümüne sahip taşınmazın 0 m2'lik mülkiyet ve 165,85 m2'lik irtifak hakkı alanının