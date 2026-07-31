İLAN

T.C.HALFETİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2026/155 Esas

DAVALILAR:

1- HALFETİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2- HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI T.C. Hazine Ve Maliye Bakanlığı, Devlet Mahallesi Dikmen Caddesi No:12 06420 Çankaya/ ANKARA

3- ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI .

Davacı tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;

Dava konusu Şanlıurfa İli, Halfeti İlçesi, Seldek Mahallesi batısında 150 parsel bulunan köy boşluğu alan ile çevrili yaklaşık 937,75 m2 lik alan üzerinde hak iddia eden veya itirazı olanların, son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde belgeleri ile birlikte Mahkememizin 2026/155 Esas sayılı dava dosyasına müracaat ve itiraz etmeleri hususu ilan olunur.