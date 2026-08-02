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ADANA 14. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/167

KARAR NO : 2024/378

Davacılar BERNA ZAİMOĞLU, HALİT YEŞİLTEPE, BURCU SÜRMELİLER, CANAN GİZER, MERAL SEVİM aleyhine mahkememizde açılan Muhdesat Aidiyetinin Tespiti davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Davalılardan Halit Yeşiltepe'ye Gerekçeli Karar tebligatı yapılamamış olup, Gerekçeli Kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir;

HÜKÜM

1-DAVANIN KISMEN KABULÜ İLE KISMEN REDDİNE,

2-Davalılar Maliye Hazinesi, Halit Yeşiltepe, Müslüm Yeşiltepe, Hanım Polat, Besey Yeşiltepe ve Salih Yeşiltepe yönünden davanın reddine,

3-Adana ili, Seyhan ilçesi, Zincirlibağlar Mah. 16233 Ada, 4 Parselde 28/02/2024 tarihli fen bilirkişi raporu ile koordinatları ile sınırları belirlenen 570 m2 depo ve atolye, 118 m2 oto yıkama alanı ve 255 m2 oto eksper alanının davacılara ait olduğunun TESPİTİNE,

4-28/2/2024 tarihli fen bilirkişi raporunun kararın eki sayılmasına,

Dair; davacı vekilinin ve davalılar ve vekillerinin yüzlerine karşı işbu kararın gerekçesinin tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin sürede istinaf yolunda Adana Bölge adliye Mahkemesi'nde başvurulabileceği belirtilerek karar verildi.

Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 04/03/2026

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