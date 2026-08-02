İ L A N

ANTALYA 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Esas No : .2021/216

Karar No : 2022/162

Mahkememizin 2021/216 esas 2022/162 karar sayılı 17/03/2022 tarihli kararı ile Sanık OLGUN MATUR'un sabit görülen düzeltme ve cevabın usulüne uygun şekilde yayınlanmaması eylemine uyan 5187 Sayılı yasanın 18/1 maddesi gereğince, suçun işleniş şekline göre takdiren 10.000 TL AP.CEZASI İLE ZALANDIRILMASINA, Basit yargılama hükümlerine göre verilen karara sanık tarafından itiraz edilmediğinden, 7188 sayılı yasanın 24. maddesi ile ek 5271 sayılı CMK'nın 251/3. maddesi uyarınca cezasının 1/4 oranında indirilerek 7.500 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, Sanık hakkında kanuni ve takdirin indirim sebeplerinin uygulanmasına takdiren yer olmadığına, Sanığa verilen para cezasının 5237 Sayılı TCK.nın 52/4 maddesi uyarınca EŞİT TAKSİTLER HALİNDE 1'ER AYLIK ARA İLE 24 EŞİT TAKSİTTE ÖDENMESİNE, taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi halinde geri kalan kısmın tamamının tahsil edileceğinin sanığa ihtarına (ihtarat yapılamadı), Yasal imkansızlık nedeniyle hükmün açıklanmasının geri bırakılması hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığına karar verilmiştir.

5187 Sayılı yasanın 18/son maddesi gereğince aynı yasanın 14. maddesinin 1.fıkrasına uyulmaksızın yayınlanan yazının masraflar yayın sahibi tarafından karşılanmak üzere tirajı 100.000 'in üzerinde olan 2 gazetede ilan şeklinde yayınlanmasına, karar verilip karar 19/11/2024 tarihinde kesinleşmekle, 7201 sayılı yasanın 28 ve 29 ncu maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde yer alan " birer gazete veya ayrıca elektronik ortamda " ibaresi " bir gazete ve bir internet haber sitesi ve ayrıca Basın ilan Kurumu ilan Portalında karar özetinin ilanen tebliğine karar verilmiştir ilanen tebliğ olunur. 28/07/2026

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