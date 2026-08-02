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BARTIN 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/54 Esas

KARAR NO : 2026/9

Davacı : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DAVALI : YASEMİN ÇİFTÇİ- UL. RYZOWA 41A M 15 02-495 VARŞOVA/ POLONYA

Karar Tarihi : 22/04/2026

Mahkememizden verilen 22/04/2026 tarih ve yukarıda numarası yazılı kararı ile (Kabul)Tam Kabul karar verilmiştir.

HÜKÜM :

Yukarıda açıklanan gerekçelerle;

Davanın KABULÜ ile,

1-Bartın ili Merkez ilçesi Kozcağız Merkez 173 ada 22 parsel sayılı taşınmazın 02/05/2025 tarihinde sunulan fen bilirkişisi raporunda belirtilen 253,20 yüzölçümüne sahip parselin toplam kamulaştırma bedelinin 1.354.790,63 TL olduğunun TESPİTİNE,

2-Bartın ili Merkez ilçesi Kozcağız Merkez 173 ada 22 parsel parsel sayılı taşınmazın 02/05/2025 tarihinde sunulan fen bilirkişisi raporunda belirtilen 253,20 m²'lik kısmının tamamının tapu kaydının iptali ile davacı Karayolları Genel Müdürlüğü adına tescili ve Türk Medeni Kanunu'nun 999. maddesi uyarınca YOL OLARAK TERKİNİNE, karar verildiği,

3-Fen bilirkişisinin 02/05/2025 tarihinde sunulan raporun ve ekindeki krokinin kararın eki sayılmasına ve karara EKLENMESİNE, tescil işlemlerinin yapılması amacıyla kararın kesinleşmesi beklenmeksizin Fen bilirkişisinin 02/05/2025 tarihinde sunulan raporunun ve kroki ekli kararın bir suretinin Bartın Tapu Müdürlüğüne GÖNDERİLMESİNE,.. şeklinde karar verildiği,

Ayrıca davacı vekili tarafından karar tebliği üzerine 07/05/2026 tarihli dilekçesi ile; mahkememizin 22/04/2026 tarihli ve 2026/54 Esas, 2026/9 Karar sayılı kararı ile bozularak ortadan kaldırılması için istinaf başvurusunda bulunulmuştur.

Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 12/05/2026

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