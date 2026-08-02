İ L A N

T.C. ANAMUR 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/20

Davacı Kemal Yıldız tarafından açılan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;Dava konusu Mersin ili, Anamur ilçesi, Bozdoğan Mahallesi, 180 ada 1 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bir hak iddia edenler var ise iş bu ilan tarihinden itibaren 3 aylık yasal süresi içerisinde mahkememize başvurmaları, aksi takdirde yargılama yapılarak tescil istenen taşınmaza ilişkin karar verileceği hususu ilan olunur.

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