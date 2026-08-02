İ L A N

T.C. ANTALYA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/1190

DAVALI : AHMET KIZGINEL 72559020662

Mahkememizde görülmekte olan ortaklığın giderilmesi (paylı mülkiyette) davası nedeniyle;

HMK 317 ve devamı maddeleri uyarınca 2 haftalık süre içerisinde HMK 129 maddesine uygun olacak şekilde cevap dilekçesini sunmanız ile 07/10/2026 günü saat:11.50'de ön inceleme duruşmasına katılmanız, duruşmaya katılmadığınız takdirde yokluğunuzda yargılamaya devam edileceği ile sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ilanen tebliğ olunur.

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